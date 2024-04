Waar en wanneer is de volgende totale zonsverduistering?

In Nederland moeten we nog 111 jaar wachten, maar je kunt binnenkort wel in andere landen een totale zonsverduistering bewonderen.

Maandag werden zo’n 44 miljoen mensen in delen van Mexico, de Verenigde Staten en Canada getrakteerd op een zeldzaam fenomeen: een totale zonsverduistering. In Nederland was er niks van te merken, en een totale zonsverduistering zullen we in ons land ook niet meemaken: de eerstvolgende is pas in oktober 2135. Wil je dit fenomeen toch een keer zien, dan zul je dus naar het buitenland moeten. En in de aankomende vier jaar heb je drie kansen.

Lees ook:

Volgende totale zonsverduistering is in 2026

De eerstvolgende is op 12 augustus 2026 en begint boven Groenland en schramt daarna de westkust van IJsland. Vervolgens is de totale zonsverduistering een hele poos alleen vanaf de Atlantische Oceaan te zien en eindigt in Spanje.

Bijna een jaar later, op 2 augustus 2027, trekt een andere eclips langs de Middellandse Zeekust van Noord-Afrika en doorkruist Egypte en een deel van het Arabisch Schiereiland. De derde, op 22 juli 2028, is te zien in Australië en Nieuw-Zeeland.

Verwachtingen

Die van 2026 is dus het dichtst bij huis. Omdat er niks zo teleurstellend is als een zonsverduistering op een bewolkte dag, is Spanje waarschijnlijk de veiligste optie. Maar de zon staat daar in de zomer wel laag, waardoor de eclips eindigt zodra de zon onder de horizon zakt.

De zonsverduistering in 2027 belooft overigens spectaculair te worden. De Egyptische stad Luxor ligt in het midden van het pad van de eclips en zal 6 minuten en 23 seconden lang in het duister gehuld zijn (die van 2024 in Amerika duurde op z’n hoogtepunt 4 minuten en 28 seconden). Bovendien kun je er vrij zeker van zijn dat er in Egypte geen wolken in de weg zullen zitten.

Sydney en omstreken ziet in 2028 voor het eerst sinds 1857 weer een totale zonsverduistering. Het is er dan wel winter, het weer kan dus mogelijk tegenzitten.

Bekijk hieronder de paden van de volgende drie zonsverduisteringen. Volgens de NASA is de eclips zichtbaar tussen de blauwe lijnen. Op de rode lijn zal hij het langst duren.

Totale zonsverduistering 12 augustus 2026 – Groenland, IJsland, Spanje

Google/NASA

Totale zonsverduistering 2 augustus 2027 – Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Saoedi-Arabië, Jemen, Somalië

Google/NASA

Totale zonsverduistering 22 juli 2028 – Australië, Nieuw-Zeeland

Google/NASA

Bronnen: NASA, The New York Times

Openingsbeeld: NASA/Aubrey Gemignani