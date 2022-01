Picture perfect: roze wolk

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een wolk met borsten.

Deze gigantische wolk doemde in 2013 over de weiden van Alberta op. Terwijl de wolk naar het oosten beweegt en de zon in het westen ondergaat, belichten de lichtstralen een bijzondere formatie. Deze wolk is voor de helft een cumulonimbus en voor de andere helft een mammatocumulus.

Boezemwolken

Een cumulonimbus is een wolk vol met water die laag bij de grond hangt, maar hoog in de lucht torent. De meest gangbare benaming is voor dit type formatie is dan ook een buienwolk. Terwijl uit het uiterste eind van de wolk regen valt, ontstaan er aan de voorkant van deze roze suikerspin enorme bulten.

Deze bulten zijn typerend voor de mammatocumulus, ook wel mamma genoemd. De naam is afgeleid van het Latijnse mamma, wat borst betekent. De boezemwolken vormt meestal vanuit een cumulonimbus. Zodra de lucht onderaan deze bui warm wordt, condenseert een deel van het water in de wolk. Deze koude druppels zaken naar beneden en drukken vanuit de binnenkant naar buiten, zodat een soort wateruiers ontstaan.

Een bijzonder kiekje dus. En daar verdiende fotograaf Alan Dyer onlangs de Atronomy Picture of the Day mee.

Bron: NASA

Beeld: Alan Dyer