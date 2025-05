Picture Perfect: ’s werelds grootste ijsberg

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ’s werelds grootste ijsberg vanuit de ruimte.

Tussen de wolken door valt de witte vorm in het midden toch wel erg op vanuit de ruimte. Deze foto werd vorige week genomen door de Europese aardobservatiesatelliet Copernicus Sentinel-3. We zien A23a: de grootste drijvende ijsberg ter wereld.

Enorm

De gigantische ijsmassa is momenteel vastgelopen op de zeebodem, op zo’n 73 kilometer van het afgelegen eiland Zuid-Georgia. Dat ligt ten noorden van Antarctica en ten oosten van het zuidelijkste puntje van Argentinië. Het eiland is nauwelijks groter dan de ijsberg zelf. A23a beslaat namelijk ongeveer 3460 vierkante kilometer – meer oppervlak dan de gehele provincie Friesland (het water niet meegerekend).

Het ontstaan

A23a brak in 1986 af van het Filchner-Ronne-ijsplateau in Antarctica, maar bleef jarenlang op dezelfde plek liggen. Pas in december 2023 kwam de ijsberg los en begon zijn reis van meer dan 2000 kilometer, voortgestuwd door zeestromingen. Nu is hij dus weer vastgelopen en valt langzaam uiteen. Als je goed kijkt, kun je in het donkerblauwe water rondom het ijs meerdere brokstukken zien – vooral aan de bovenkant van de berg. Dat is niet gek: ijsbergen die zo ver naar het noorden drijven, raken door het warmere zeewater langzaam in verval. Voor nu is hij in ieder geval wel nog makkelijk te zien vanuit de ruimte.

Bron: ESA