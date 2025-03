Picture Perfect: varen in een actieve vulkaan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vulkaan om overheen te varen.

Het klinkt hartstikke gevaarlijk: varen in een actieve vulkaan. Maar die op deze foto is juist een geweldige schuilplaats tegen de veelvoorkomende stormen op de Zuidelijke Oceaan. Bovendien levert het vulkanische eiland ook nog een prachtplaatje op.

Eiland van bedrog

Deze plek staat bekend als Deception Island (in het Nederlands: eiland van bedrog). Een toepasselijke naam, want vanaf zeeniveau lijkt het net op een landmassa met steile kliffen aan elke kant. Maar aan de zuidoostkant kom je een doorgang tegen die leidt naar een enorme lagune in het midden van het eiland. Het ligt ongeveer 100 kilometer verwijderd van Antarctica, waarvan ijsplaten met de stroom mee regelmatig in die opening terechtkomen. Omdat die enorme ijsplaten daar kapotslaan, staat deze doorgang bekend als het graf van ijsbergen.

Hoefijzer

De landmassa van Deception Island ontstond door vulkanische activiteit die miljoenen jaren geleden begon. De huidige hoefijzervorm is het gevolg van een enorme uitbarsting ongeveer vierduizend jaar geleden. Hierbij werd dertig tot zestig kubieke kilometer as en magma in de lucht gespoten. Dat is vergelijkbaar met 120 tot 240 miljoen olympische zwembaden. Op het moment dat de magmakamer zich leegde, ontstond een plotselinge drukdaling in de vulkaan en stortte de top in. Dit leidde tot de vorming van een caldera, de krater die nu is gevuld met zeewater.

Dankzij de hoefijzervorm is Deception Island voor schepen een uitstekende schuilplaats tijdens een zware storm, wat regelmatig voorkomt in het gebied. Doordat de doorgang naar de lagune niet zo breed is, dringen hoge golven en sterke winden minder makkelijk binnen. De vulkaan is wel nog steeds actief, met twintig kleine uitbarstingen sinds het einde van de negentiende eeuw. Maar schepen hebben daar nu geen last van. De laatste uitbarsting was in 1970, en sinds 2015 slaapt de vulkaan.

