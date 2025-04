Picture Perfect: schokkende diamanten

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: schokdiamanten van de X-59.

Boom Supersonic, Lockheed Martin en Rolls-Royce zijn slechts een paar van de bedrijven die werken aan supersonische vliegtuigen. En dat is niet zo gek: de toestellen – die sneller reizen dan het geluid – kunnen vliegtijden bijna halveren.

Helaas maken ze enorm veel lawaai als ze de geluidsbarrière doorbreken. Daarom ontwikkelt de NASA de X-59 (Quesst), een vliegtuig dat een stillere supersone knal moet produceren.

Lees ook: Supersonische X-59 QueSST vandaag (opnieuw) onthuld

Op deze foto is een test van de motoren te zien, waarbij hete gassen met hoge snelheid naar buiten worden geperst. Doordat de druk van deze uitstroom niet gelijk is aan de atmosferische druk, zetten de gassen afwisselend uit en trekken ze samen. Hierdoor zie je heldere ruiten in de uitstroom; zogenoemde schokdiamanten.

De eerste vliegtest van de X-59 staat gepland voor later dit jaar.

Dit shot staat ook in KIJK 5-2025.