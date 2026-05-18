Picture Perfect: selfie op Mars

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Marsrover maakt een selfie.

NASA’s Marsrover Perseverance heeft een nieuwe selfie gemaakt, de zesde sinds zijn landing in 2021. De rover gebruikte hiervoor een camera die is gemonteerd op het uiteinde van zijn robotarm. De selfie is samengesteld uit meerdere foto’s, waarvoor de arm 62 precisiebewegingen moest maken. Dat duurde ongeveer een uur.

Perseverance maakte de selfie tijdens zijn 1797e sol op Mars. Een sol is een zonnedag op de rode planeet en duurt 24 uur, 39 minuten en 32,5 seconden (ongeveer 2,7 procent langer dan een dag op aarde). In de achtergrond van de selfie kun je een gebied zien dat wetenschappers ‘Lac de Charmes’ noemen. Het is het meest westelijke punt waar de rover ooit is geweest.

Marathon

Na meer dan 5 jaar op het Marsoppervlak heeft Perseverance 62 stenen verpulverd en geanalyseerd. De rover heeft ook 27 stenen verzameld en in buisjes gestopt. Hij heeft in totaal bijna 42 kilometer afgelegd, nog net geen marathon dus (42,195 kilometer).

“Dankzij de ervaring die we hebben opgedaan tijdens de vier eerdere rovermissies, heeft het Perseverance-team altijd geweten dat onze missie een marathon is en geen sprint”, zegt projectmanager Steve Lee in een persbericht. “Op de selfie is misschien te zien dat de rover een beetje stoffig is, maar zijn schoonheid zit niet alleen aan de buitenkant. Perseverance verkeert nog altijd in uitstekende conditie.”

Bron: NASA

Beeld: NASA