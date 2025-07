Marsrover Perseverance maakt langste dagtocht ooit op een andere planeet

Percy, zoals de nieuwste Marsrover van de NASA liefkozend wordt genoemd, heeft zijn eigen record gebroken door in één dag meer dan 411 meter te rijden.

NASA’s rover Perseverance heeft zijn eigen record gebroken voor de langste afstand afgelegd door een robotvoertuig op een andere planeet in één dag. Op 19 juni reed de 6-wielige Marsrover in één ruk 411,7 meter. Zijn vorige record was 347,7 meter.

Die afstand klinkt misschien niet heel indrukwekkend, maar in vergelijking met oudere Marsrovers – zoals Opportunity (2004) en Curiosity (2012) – is Percy een snelheidsduivel. Hij beschikt namelijk over de geavanceerde computerpiloot ‘AutoNav’. Die kan tijdens het rijden beelden schieten, analyseren en gebruiken om mee te navigeren. Oudere rovers rijden steeds korte stukjes, waarna hun computerbrein de omgeving opnieuw moet inventariseren voordat ze weer verder kunnen rijden.

Dankzij dit autonome systeem maakte Perseverance eerder al de langste rit zonder menselijke begeleiding: 699,9 meter in drie dagen tijd.

Op zoek naar klei

De reden dat Percy zo’n lange trip maakte, heeft te maken met de stenen die hij moet verzamelen. De afgelopen anderhalve maand was hij op het Krokodillenplateau op zoek naar kleihoudende rotsen die aanwijzingen kunnen bevatten over het waterige verleden van Mars. Perseverance heeft al meerdere locaties onderzocht om monsters te verzamelen, maar tot nu toe zonder succes. Daarom besloot het missie­team de rover terug te laten keren naar een eerdere locatie waar wel geschikte rotsen waren aangetroffen — al waren die destijds lastig te bemonsteren. Deze terugtocht legde hij in één lange rit af.

Van alle rovers op andere planeten heeft Opportunity, die tussen 2004 en 2018 op Mars rondreed, de langste totale afstand afgelegd – 45,16 kilometer. Dat record gaat Perseverance ongetwijfeld verbreken. Hij is nog geen vijf jaar actief en heeft nu al bijna 36 kilometer gereden.

Record op de maan Perseverance heeft een record gezet voor robotvoertuigen op een andere planeet. Maar op onze maan zijn langere afstanden afgelegd. Lunokhod 2 was een rover van de Sovjet-Unie die in 1973 soms meer dan een kilometer per dag reed. Dat kun je echter niet goed vergelijken, want het terrein en de omstandigheden op de maan zijn heel anders dan op Mars. Lunokhod 2 kon daardoor in slechts vier maanden tijd zo’n 39 kilometer rijden.

