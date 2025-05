Picture Perfect: spin in regenboogweb

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een kleurrijk spinnenweb.

Hoewel de meeste spinnen er niet erg gezellig uitzien (maar sommige wel), is deze foto toch echt een feestje om naar te kijken. De Ierse fotograaf Michael Friel schoot deze plaat bij een sierbomenkwekerij in de Zuid-Koreaanse stad Jinju. Hij komt hier vaker om deze kleine spinnen te fotograferen, die alleen tijdens een korte periode in de herfst tevoorschijn komen.

Als er een zonnige dag is voorspelt, vertrekt Friel al ’s ochtends vroeg naar de kwekerij en zoekt naar horizontale webben die hangen tussen twee hoge takken. Terwijl de zon opkomt richt hij zijn lens richting het oosten. Als de regenboogreflecties verschijnen, schiet hij erop los.

Met deze specifieke foto won Friel zilver in een close-up-fotografiewedstrijd met het thema ‘Something Beautiful’ – georganiseerd door dezelfde mensen als de bekendere Close-up Photographer of the Year-competitie. De andere winnaars kun je hier bewonderen.

Lees ook: