Picture Perfect: verdronken vliegtuig

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vliegtuigwrak op de bodem van de Rode Zee.

Een perfecte foto door zowel de fotograaf als het model, in de zee langs de kust van Jordanië. De Poolse fotograaf, Wojchiech Dopierala, verdiende hiermee de tweede plaats in de Underwater Photographer of the Year-competitie. Zoals je misschien al had kunnen raden, in de categorie ‘Wrakken’.

Met voorbedachten rade

Het ziet er nogal griezelig uit, zo’n enorm vliegtuig op de bodem van de zee. Je gedachten gaan gelijk naar wat voor nare crash het moet zijn geweest. Maar dit vliegtuig, een Lockheed Martin L1011-500 TriStar, was helemaal niet neergegaan. Het is wel gebruikt voor commerciële vluchten tussen 1980 en 1990, maar is daarna vergeten. Het stond jarenlang geparkeerd op luchthaven King Hussein, dicht bij de kust van de Rode Zee.

In 2019 is dit vliegtuig expres verplaatst en gezonken om het toerisme van duikers aan te moedigen, maar ook om koraalgroei te stimuleren. Je moet wel een ervaren duiker zijn, want het wrak ligt 15 tot 28 meter diep. Om de duikers een beetje te helpen zijn de middelste stoelrijen weggehaald, maar de rest is nog hetzelfde als het origineel.

In één keer

Dopierala maakte de foto de tweede keer dat hij en het model, Carlos Diesel, naar dit specifieke duikplekje in Aqaba gingen. Op het laatste moment kwamen ze met het idee om zo te poseren, en het eerste shot was gelijk raak. Ze voelden meteen dat dit de beste foto van hun reis was.

De jury was ook erg positief. Ze vinden het sowieso gaaf om te zien wat vrijduiken doet voor fotografie. Zowel het model als de fotograaf moeten goede vaardigheden hebben, omdat ze allebei hun adem moeten inhouden.

