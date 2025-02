Wrak van Nederlandse onderzeeboot na 79 jaar gevonden op onverwachte plek

Duikers hebben na 79 jaar voor de kust van de Australische stad Fremantle de Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. K XI ontdekt.

Voor de westkust van Australië, in de buurt van de stad Fremantle, hebben duikers de Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. K XI gevonden. Het schip werd in september 1946 tot zinken gebracht op het scheepskerkhof Rottnest Deepwater Graveyard. Opvallend genoeg is het wrak nu op enkele kilometers afstand daarvan gevonden.

Levensredder

De onderzeeboot Hr. Ms. K XI arriveerde in 1925 in Nederlandse-Indië en heeft daar jarenlang dienstgedaan als patrouilleschip. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog patrouilleerde het schip de wateren in Zuidoost Azië. In 1942 redde de Hr. Ms. K XI dertien overlevenden van de Australische mijnenveger HMAS Yarra (II), die door Japanse marineschepen tot zinken was gebracht. Tijdens diezelfde reddingsactie pikte de onderzeeboot ook vier overlevenden op van het Britse bevoorradingsschip Anking en één van het Nederlandse koopvaardijschip Parigi.

Op verzoek van de Britse Royal Navy werd de Hr. Ms. K XI in 1945 overgeplaatst naar Fremantle in Australië. Daar waren manschappen nodig voor het bemannen van nieuwere onderzeeboten. Het schip werd daarna snel uit dienst genomen en gedeeltelijk ontmanteld. In september 1946 werd het schip naar het Rottnest-scheepskerkhof gesleept om daar naar de bodem te zinken.

De Hr.Ms. K XI in Den Helder. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Gekke locatie

Maar dat is niet de locatie waar de duikers het nu hebben aantroffen. Het wrak lag daar namelijk zo’n 15 kilometer vandaan en ook nog eens in veel ondieper water. Het is niet duidelijk hoe het schip daar terecht is gekomen.

Duikers vonden het wrak al op 1 januari 2025. Het team maakte beelden van het wrak, waardoor het een 3D-model kon maken. Onderzoekers van het Western Australian Museum vergeleken vervolgens het model met archiefgegevens en konden zo vaststellen dat het om de Nederlandse Hr. Ms. K XI ging.

De Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de vondst bevestigd. “Dit is het beste resultaat waar we van konden dromen”, zegt Martijn Manders van de RCE in een verklaring. “Het laat ons niet alleen de banden tussen Nederland en Australië in de Tweede Wereldoorlog zien, maar ook hoe hecht deze nog steeds zijn als het gaat om de bescherming en het beheer van ons cultureel erfgoed onder water.”

