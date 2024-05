Picture Perfect: vomerende vulkaan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de eruptie van de Indonesische vulkaan Ruang.

De afgelopen tijd was het onrustig op het Indonesische vulkaaneiland Ruang in Noord-Sulawesi. Op 17 april kregen ruim 800 eilandbewoners een waarschuwing dat de vulkaan op uitbarsten stond. Niet veel later was het zover, waarna de bevolking naar hoofdstad Manado werd geëvacueerd. Maar vorige week dinsdag (30 april) was het nogmaals raak: hete, rode wolken van explosief gas ontsnapten uit de krater en schoten tot wel vijf kilometer hoog de lucht in.

Lava, steen en vulkaanresten vormden een hagelregen die met veel geweld in de oceaan stortte, en mogelijk zelfs nog een tsunami kon veroorzaken – die is tot nog toe weggebleven. De bevolking van Ruang was inmiddels veilig, maar nu moesten ook omwonenden van buureiland Tagulandang maatregelen nemen. Hulptroepen brachten hen naar het noordelijk gelegen Siau, en konden nog net op tijd vanaf hun eigen huis de vulkaanuitbarsting vastleggen:

Vulkaanuitbarsting van Ruang, gefotografeerd vanaf buureiland Tagulandang in Noord-Sulawesi. Beeld: STR/AFP via Getty Images.

Bron: Reuters