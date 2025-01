Picture Perfect: astronautenperspectief

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een astronautisch perspectief.

Deze week geen Picture Perfect maar een Picture Pettit. De Amerikaanse astronaut Donald Pettit heeft namelijk de prachtplaat van de week gemaakt vanuit het internationale ruimtestation ISS. Op deze unieke positie valt er van alles te zien, van de sterren aan de hemel tot de stadslichten op aarde – en dat heeft de astronaut op één foto kunstig weten vast te leggen.

Alles in één

Pettit maakte de foto op 13 januari vanuit van de Crew Dragon, het ruimtevaartuig van SpaceX dat aan het ISS gekoppeld is. Op een ruime 400 kilometer afstand van onze planeet levert dit vaartuig met zijn grote ramen een uitstekend uitzicht op.

Op de voorgrond is onze planeet te zien met steden die als lichtstrepen razendsnel voorbijvliegen. Net boven de horizon gloeit het begin van een zonsopgang, en een rode ring die volgens Pettit wordt veroorzaakt door hydroxide in de atmosfeer.

Op de achtergrond staat de Melkweg aan de sterrenhemel, met daaromheen een vage witte gloed. Dit is zodiakaal licht, afkomstig van zonlicht dat weerkaatst tegen kleine stofdeeltjes in de ruimte. Daarnaast schieten er ook nog Starlink-satellieten voorbij, zichtbaar als witte streepjes boven de aarde.

De aarde vanuit het perspectief van Donald Pettit, genomen op 13 januari. Beeld: Donald Pettit.

Astro-fotograaf

Met zijn 69 jaar is Pettit NASA’s oudste actieve astronaut en hij is momenteel bezig aan zijn vierde verblijf in het ISS. Daar voert hij wetenschappelijk onderzoek en technologische demonstraties uit ter voorbereiding van toekomstige ruimtemissies. Volgens de planning zal hij in april weer terugkeren naar aarde.

Dit is niet de eerste keer dat hij zijn fotografiehobby mee de ruimte in neemt. In 2012 maakte hij bijvoorbeeld ook al onderstaand kiekje, waarop hij met een lange sluitertijd een schouwspel aan bliksemschichten op aarde in één keer vastlegde. Deze foto, genaamd Lightning Bugs, is een van de beroemdste foto’s die aan boord van het ISS zijn gemaakt.

Lightning Bugs. Beeld: Donald Pettit.

Bronnen: X, NASA, PetaPixel