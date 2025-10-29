NASA’s stille supersonische vliegtuig X-59 QueSST maakt eerste testvlucht

De X-59 QueSST moet met zo min mogelijk kabaal de geluidsbarrière doorbreken. Deze week maakte het toestel zijn eerste vlucht.

Vliegtuigen die sneller dan het geluid reizen zijn absoluut niet nieuw. In 1947 doorbrak de Amerikaanse piloot Chuck Yeager in zijn Bell X-1 als eerste officieel de geluidsbarrière. Sindsdien zijn er tientallen toestellen gebouwd die minstens net zo snel kunnen.

In 1969 maakte de Concorde bijvoorbeeld haar eerste vlucht. Dat was een supersonisch passagiersvliegtuig waarmee je met een topsnelheid van mach 2 (een kleine 2500 kilometer per uur) in minder dan drie uur van Londen naar New York kon vliegen.

Maar supersonische passagiersvliegtuigen zijn nooit een succes geworden. Dat kwam deels door hun hoge onderhoudskosten, maar ook vanwege de supersonische knal die ontstaat wanneer je door de geluidsbarrière gaat. Die kan zelfs de ramen in dorpen en steden aan gruzelementen rammelen.

Toch bleef de droom van een ‘sneller-dan-het-geluid-lijnvliegtuig’ leven. Daarom lopen er meerdere projecten die een oplossing voor de boom proberen te vinden. Een van de meest veelbelovende vliegtuigen is de X-59 QueSST. De afkorting staat voor Quiet Supersonic Transport en het toestel van de NASA en Lockheed Martin moet leiden tot een stiller supersonisch vliegtuig.

Eerste testvlucht X-59

Op 28 oktober maakte de X-59 zijn eerste testvlucht, met NASA-testpiloot Nils Larson in de cockpit. Het 30 meter lange toestel taxiede uit een hangaar van de United States Air Force Plant 42 en steeg op vanaf een startbaan bij Palmdale Regional Airport. De vliegtuigfabriek van de USAF en het vliegveld delen die startbaan. De X-59 vloog vervolgens ongeveer een uur lang rondjes boven de Amerikaanse luchtmachtbasis Edwards AFB.

Het traject van de eerste vlucht van de X-59, volgens Flightradar24.

Het vliegtuig behaalde een snelheid van 370 kilometer per uur en een hoogte van 3360 meter. Het is de bedoeling dat het in de toekomst met 1490 kilometer per uur gaat vliegen op een hoogte van ongeveer 16.800 meter.

De NASA en Lockheed Martin schrijven in een persbericht dat de X-59 “precies presteerde zoals gepland”. De komende maanden maakt het supersonische vliegtuig nog meer testvluchten en gaat dan naar verwachting ook voor het eerst de geluidsbarrière doorbreken.

Vanwege de supersonische knal is het in veel landen verboden om boven land met een civiel vliegtuig de geluidsbarrière te doorbreken. De NASA hoopt met de X-59 QueSST te bewijzen dat je veel stiller door die barrière kunt vliegen, zodat er nieuw leven geblazen kan worden in de supersonische commerciële luchtvaart.



