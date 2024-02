Dit zijn de mooiste foto’s volgens 75.0000 natuurliefhebbers

© Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year

Een slapende ijsbeer en leeuwinnen die liefdevol een welp verzorgen. Dit zijn de publiekswinnaars van een prestigieuze natuurfotowedstrijd.

Al 59 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar leverde dat 49.957 inzendingen op. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s al in oktober. Nu zijn ook de publiekswinnaars bekend.

IJsbed

Natuurliefhebbers konden stemmen op een shortlist van 25 foto’s. In totaal hebben ruim 75.000 mensen dat gedaan. Zij benoemden de Britse amateurfotograaf Nima Sarikhani tot de winnaar. Sarikhani fotografeerde een jonge ijsbeer die slaapt op een schuine ijsschots (de foto bovenaan dit artikel).

Dit is het verhaal achter die foto: Na drie dagen in de dichte mist rond Spitsbergen gezocht te hebben naar ijsberen, besloot het expeditieschip waarmee Sarikhani reisde om van koers te veranderen en voer naar plekken waar nog wat zee-ijs dreef. Daar was het eindelijk raak. Net voor middernacht klauterde een ijsbeer op een kleine ijsberg en maakte met zijn sterke poten een bed voor zichzelf. Sarikhani legde het moment vast waarop de jonge beer in slaap viel.

De vier runners-up kun je hieronder bewonderen.

Aurorakwallen

© Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year

Het krioelt van de oorkwallen in het koele herfstwater van een fjord buiten Tromsø in het noorden van Noorwegen, verlicht door het noorderlicht.

Oorkwallen komen in veel oceanen voor en zijn gemakkelijk te herkennen aan de vier ringvormige structuren (hun geslachtsorganen) in het midden van hun lichaam.

Gedeeld ouderschap

© Mark Boyd/Wildlife Photographer of the Year

Vroeg in de ochtend keek fotograaf Mark Boyd toe hoe deze leeuwinnen een van hun vijf welpen verzorgden in hun territorium in het natuurreservaat Masai Mara in Kenia. De avond ervoor waren ze op jacht gegaan en hadden ze de welpen ’s nachts verborgen gehouden in dicht struikgewas. Toen ze terugkwamen van hun mislukte missie, riepen ze de welpen het open grasland op.

Spreeuwenballet

© Daniel Dencescu/Wildlife Photographer of the Year

De Duits-Roemeense Daniel Dencescu was gefascineerd door de bewegingen van spreeuwen in en rond Rome. Elke dag, als ze terugkwamen van het foerageren, verzamelden ze zich in grote aantallen en voerden ze betoverende shows op tijdens hun vlucht naar hun gemeenschappelijke slaapplaats. In een poging het spreeuwenballet vast te leggen, volgde Dencescu de vogels urenlang door de binnenstad en buitenwijken van Rome. Uiteindelijk, op een onbewolkte winterdag, stelde de zwerm niet teleur en nam die de vorm aan van een reusachtige vogel.

Blije schildpad

© Tzahi Finkelstein/Wildlife Photographer of the Year

Tzahi Finkelstein fotografeerde kustvogels vanuit zijn schuilhut in de Israëlische Jizreëlvallei toen hij een balkanbeekschildpad in het ondiepe water zag lopen. In eerste instantie was hij er niet in geïnteresseerd en bleef hij naar de vogels kijken. Pas toen een bandgrondlibel langs zijn lens vloog in de richting van de schildpad, veranderde zijn focus. De libel landde onverwachts op de neus van de schildpad, maar in plaats van naar het insect te happen, leek de schildpad het bezoek wel gezeelig te vinden.

Bron: Wildlife Photograper of the Year