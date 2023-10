Wildlife Photographer of the Year: dit zijn de winnaars

© Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

Vechtende bokken naast een afgrond en vogels die doodstil naar een wurgslang kijken. Dit zijn slechts twee winnaars van de Wildlife Photographer of the Year-competitie.

Al 59 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar leverde dat in 49.957 inzendingen op. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s.

En dit jaar roept de jury de Franse onderwaterfotograaf en mariene bioloog Laurent Ballesta uit tot de absolute winnaar. Hij maakte een bijna sprookjesachtig beeld van een degenkrab die vergezeld wordt door een drietal gouden makrelen.

De degenkrab is een enorm oude diersoort die al meer dan 100 miljoen jaar bestaat. Maar de laatste tijd wordt de soort geconfronteerd met vernietigingen van zijn leefgebied en overbevissing. Degenkrabben worden gegeten maar hun blauwe bloed wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van vaccins.

Eerder lieten we hier al tien andere inzendingen van de wedstrijd zien, dat waren niet de winnaars, maar ze werden wel hoog geprezen door de jury.

Tweede keer

Laurent is slechts de tweede fotograaf in de 59-jarige geschiedenis van de wedstrijd die tweemaal de Grand Title mag ontvangen. Hij werd voor het eerst uitgeroepen tot Wildlife Photographer of the Year in 2021 voor zijn intrigerende foto van een groep straalvinnige vissen die een melkachtige wolk van eieren en sperma afscheidt.

In totaal zijn er negentien categorieën met elk een winnaar. Een aantal van die winnaars zie je hieronder. De rest zijn, samen met de honderd mooiste inzendingen, vanaf 13 oktober te zien in het Natural History Museum in Londen.

Op het randje

Winnaar van de categorie ‘Dieren in hun omgeving’. © Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year

Nadat hij naar een uitkijkpunt op de klif was gewandeld, kroop Amit Eshel langzaam dichterbij en gebruikte hij een groothoeklens om twee vechtende Nubische steenbokken tegen de dramatische achtergrond vast te leggen. Het gevecht duurde ongeveer 15 minuten voordat één mannetje zich overgaf en het tweetal zonder ernstige verwondingen uit elkaar ging.

Stilte voor de slangenshow

Winnaar van de categorie ‘Gedrag: vogels’. © Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year

Trompetvogels – vernoemd naar hun luide roep – brengen het grootste deel van hun tijd door met het zoeken van voedsel, zoals rijp fruit, insecten en af en toe een kleine slang. De meer dan drie meter lange boa constrictor die hier voorbij kruipt staat niet op hun menu – maar de trompetvogels wel op die van de wurgslang.

Golftrucje

Winnaar van de categorie ‘Gedrag: zoogdieren’. © Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year

Deze orka’s behoren tot een groep die gespecialiseerd is in het jagen op zeehonden. Door op een stuk ijs af te stormen en zo een golf te creëren, spoelen ze de daarop liggende zeehond het water in. Nu steeds meer ijsschotsen smelten door de stijgende temperaturen, brengen zeehonden meer tijd door op het land en kan dit jaaggedrag verdwijnen.

Laatste zuchtje herfst

Winnaar van de categorie ‘Planten en schimmels’. © Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Parasolzwammen laten sporen los uit de lamellen onder hun hoed. Miljarden kleine sporen verplaatsen zich – meestal ongezien – via luchtstromingen. Sommige zullen landen op plekken waar genoeg vocht en voedsel is, waardoor ze schimmelnetwerken onder de bosbodem kunnen vormen.

Uilen kraken verlaten huisje

Winnaar van de categorie ’15-17 jaar’ en Young Grand Title-winnaar. © Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

Toen hij terugkeerde naar de plek waar hij het jaar ervoor een kerkuil had gespot, gebruikte de 17-jarige Carmel Bechler de gezinsauto als schuilplaats. Hij maakte optimaal gebruik van het natuurlijke licht en gebruikte lange belichtingstijden om de lichtsporen van voorbijrijdend verkeer vast te leggen.

Laatste zucht

Winnaar van de categorie ‘Oceanen: the bigger picture’. © Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year

Deze orka lag op zijn zij in de branding en had nog maar kort te leven. In eerste instantie werd hij gered, maar al snel strandde hij opnieuw en stierf. Later bleek uit een onderzoek dat hij niet alleen ernstig ondervoed was, maar ook ernstig ziek.

De Nederlander Lennart Verheuvel schoot deze foto in Cadzand.

Fantastische lichtshow

Winnaar van de categorie ‘Gedrag: ongewervelde dieren’. © Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year

Vuurvliegjes, die eigenlijk kevers zijn, zijn beroemd om het aantrekken van partners door middel van bioluminescentie. Duisternis is een noodzakelijk ingrediënt voor het succes van dit proces. Veel nachtdieren hebben last van lichtvervuiling, maar vuurvliegjes zijn er extra gevoelig voor.

De kunst van het hof maken

Winnaar van de categorie ‘Natuurlijke kunstzinnigheid’. © Rachel Bigsby/Wildlife Photographer of the Year

Elke zomer herbergt het Isle of Noss meer dan 22.000 jan-van-genten, die terugkeren om te broeden op de richels die door weerselementen en golven zijn uitgesleten. Vanaf haar boot op een ruwe zee, realiseerde Rachel Bigsby zich dat het lastig zou worden om haar visie te verwezenlijken om jan-van-genten tegen die torenhoge kliffen te laten zien. Maar toen de boot op één lijn lag met de rotsen, zag ze dit paar ‘geïsoleerd op een lagere richel, hun nekken in elkaar verstrengeld en omringd door strepen vogelpoep’.

‘De ijsbok’

Winnaar van de categorie ‘Rising Star Portfolio Award’. © Luca Melcarne/Wildlife Photographer of the Year

Om een vroege beklimming van het steenbokkengebied te kunnen maken, had Luca Melcarne na een zes uur lange skitocht door het natuurpark een bitter koude nacht doorgebracht in een tijdelijke schuilplaats in de Franse Alpen. De volgende dag ontdooide hij zijn camera met zijn adem en maakte het portret van de steenbok.

De oude zeeman

Winnaar van de categorie ‘Portfolio Award’ en Grand Title-winnaar. © Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

Een degenkrab beweegt langzaam over de zeebodem. Zijn gouden beschermende schild verbergt 12 pootachtige aanhangsels. Boven de degenkrab zwemt een drietal jonge gouden makrelen, klaar om naar beneden te duiken voor eetbare hapjes die door zijn bewegingen bloot komen te liggen.

Bron: Wildlife Photographer of the Year