Dit zijn de beste foto’s van afgelopen jaar volgens 76.000 natuurliefhebbers

© Ian Wood | Wildlife Photographer of the Year

Een das die graffitikunst van een das bewonderd en lichtgevende wolken. Dit zijn de publiekswinnaars van een prestigieuze natuurfotowedstrijd.

Al 60 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van de natuur insturen en dit jaar leverde dat 59.228 inzendingen op, meer dan ooit. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s al in oktober. Nu zijn ook de publiekswinnaars bekend.

Dit zijn de vijftien winnaars volgens de vakjury.

© Ian Wood | Wildlife Photographer of the Year

Natuurliefhebbers konden stemmen op een shortlist van 25 foto’s. In totaal hebben ruim 76.000 mensen dat gedaan. Zij benoemden de Britse fotograaf Ian Wood tot de winnaar. Wood legde treffend vast hoe een wandelede das een blik werp op graffitiversie van zichzelf in het Engelse dorpje St Leonards-on-Sea.

Inwoners van de kustplaats laten voedselresten achter op de stoep voor vossen, maar het viel Wood op dat ook dassen van een nabijgelegen burcht het dorp in trokken voor een gratis maaltijd. Toen hij ’s avonds laat een das over de stoep bij deze muur had zien lopen, besloot hij hem te fotograferen. Hij zette een kleine schuilhut op aan de rand van de weg om deze plaat te schieten.

De vier runners-up kun je hieronder bewonderen.

Brandende wolken

© Francisco Negroni | Wildlife Photographer of the Year

Francisco Negroni maakt regelmatig een uitstapje naar de Villarrica-vulkaan in het Andesgebergte in het Zuiden van Chili. Villarrica is een van de meest actieve vulkanen van het land en barstte voor het laatst in 2015 uit. Deze keer verbleef Negroni tien nachten lang in de buurt. Volgens de fotograaf is iedere reis “een heel avontuur is – je weet nooit waar de vulkaan je mee kan verrassen”. Op deze plaat wordt een dubbele lenswolk verlicht door de gloeiende lava in de vulkaankrater.

Rand van de nacht

© Jess Findlay | Wildlife Photographer of the Year

Een kerkuil komt uit de deur van de hooizolder van een vervallen schuur om te jagen in de velden buiten Vancouver, Canada. Fotograaf Jess Findlay hield de uil al een aantal nachten in de gaten om zijn gewoontes te leren. Hij zette een onzichtbare lichtstraal op die een flits activeerde wanneer de uil uit de schuur vloog. Tegelijkertijd verzamelde een lange sluitertijd het omgevingslicht op de wolken en de schuur. Op de tiende nacht kwamen alle bewegende delen samen toen de uil vertrok om op jacht te gaan.

Whiteout

© Michel d’Oultremont | Wildlife Photographer of the Year

Michel d’Oultremont zoekt al jaren naar hermelijnen in de sneeuw. Hij wilde een foto maken die laat zien hoe de hermelijnen opgaan in het witte landschap. Hij had er al een paar gezien in Zwitserland, maar nog nooit in zijn geboorteland België. Eindelijk kwam zijn droom uit. Hij lag in de sneeuw met een wit camouflagenet dat alles behalve zijn lens bedekte. Deze nieuwsgierige hermelijn kwam uit zijn besneeuwde hol en ging af en toe overeind zitten om zijn territorium te observeren, net voordat hij op jacht ging.

Stekelig

© David Northal | Wildlife Photographer of the Year

Deze honingdas in Botswana toen hij dit stekelvarken aanviel. Hij greep de rechterpoot, maar het stekelvarken verdedigde zich door herhaaldelijk tegen de das aan te botsen en hem met meerdere stekels te doorboren. Tijdens een pauze in de aanval slaagde het stekelvarken erin om weg te schuifelen, met een gewonde poot. Maar de bebloede das keerde terug, maakte het karwei af en sleepte zijn prooi mee naar zijn ondergrondse burcht. De Britse fotograaf David Northal legde het tafereel kundig vast.

