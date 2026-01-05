Archeologen ontdekken een 5000 jaar oude hond die in een meer begraven lag

Zo’n 5000 jaar geleden hebben mensen in Zweden een hond ‘begraven’ in een meer. Naast de hond legden ze ook een grote dolk.

Tijdens de bouwwerkzaamheden voor een hogesnelheidslijn zijn nabij het Zweedse plaatsje Gerstaberg, ten zuidwesten van Stockholm, enkele archeologische vondsten gedaan. Het gebied is momenteel een drassig veenlandschap, maar een paar duizend jaar geleden was het een meer waar veel vissers naartoe kwamen. De opmerkelijkste vondst zijn de goed bewaarde botten van een hond die zo’n 5000 jaar geleden in het meer is ‘begraven’.

Laten zinken

Archeologen beschrijven de hond als een krachtig mannetje met een schouderhoogte van 52 centimeter. Hij was ongeveer 3 tot 6 jaar oud en had een actief leven geleid. Zijn schedel was verbrijzeld en direct naast de poten lag een 25 centimeter lange dolk, waarschijnlijk gemaakt van een bot van een eland of edelhert.

De hond werd gevonden op een plek die naar schatting 30 tot 40 meter van de oever van het oude meer lag. Hij lag in een soort zak die was gemaakt van dierenhuid. Stenen verzwaarden die zak en zorgden ervoor dat het dier naar de 1,5 meter diepe bodem zonk.

Een aantal van de hondenbotten. Beeld: The Archaeologists, NHM.

Volgens Linus Hagberg, een van de archeologen, werden honden in deze periode wel vaker gebruikt tijdens begravingsrituelen. Maar het is bijzonder hoe goed deze bewaard is gebleven.

Hagberg en zijn collega’s willen de hond nu verder onderzoeken, onder andere met DNA-technieken, koolstofdateringen en isotoopanalyses. Daarmee zouden ze preciezer kunnen vaststellen wanneer hij leefde, wat zijn leeftijd was en wat hij at. En dat kan weer meer vertellen over de mensen van wie deze hond was.

Visfuik

Tijdens de opgravingen vonden de archeologen ook goed bewaarde houten materialen van zo’n 5000 jaar oud, waaronder palen die in de bodem van het meer waren geslagen en mogelijk deel uitmaakten van houten platformen langs de oever.

Ze vonden ook een twee meter grote constructie van verweven twijgen, waarvan de archeologen vermoeden dat het een oude visfuik is. “Naast deze visfuik hebben we oneffenheden in de modder gevonden waaraan je kunt zien dat mensen op de bodem van het meer hebben gestaan en gelopen”, zegt Hagberg. “Misschien waren ze hun fuiken aan het controleren.”

Bron: Arkeologerna