Deze zeilende drones gaan stilletjes op jacht naar onderzeeboten

Autonome zeildrones die voorheen alleen onderzoek deden naar de oceaan gaan nu ook op militaire missies.

In 2018 schreven we al een keer over Saildrone, een Amerikaans bedrijf dat autonome zeilboten maakt die allerlei sensoren aan boord hebben om de oceaan mee te onderzoeken. Nu wil het bedrijf ook Saildrones ontwikkelen voor militaire doeleinden, waaronder het opsporen van onderzeeboten. De nieuwe zeildrone krijgt de naam Spectre.

Met een lengte van 52 meter, een gewicht van 250 ton en een topsnelheid van 55 kilometer per uur is de Spectre de grootste en snelste Saildrone tot nu toe. Het aluminium vaartuig krijgt een bereik van ongeveer 6000 kilometer in rustig water en 5100 kilometer in golvend water.

De Spectre beschikt net als de traditionele Saildrones over elektrische en dieselaandrijving. Als de drone zo geruisloos mogelijk moet varen, gebruikt hij zijn elektrische aandrijving en bereikt dan snelheden tot zo’n 22 kilometer per uur. Moet het onbemande vaartuig sneller varen, dan kan het de dieselmotor aanzetten en een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur bereiken. Dit maakt uiteraard wel meer geluid.

Lees ook:

Twee versies

Er komen twee versies van de Spectre: de Silent Endurance en de Stealth Strike. De eerste beschikt net als de traditionele Saildrones over een harde, aerodynamische vleugelstructuur – deze wordt 43 meter hoog. Dankzij de vleugel heeft deze versie een bereik van 14.800 kilometer en is hij muisstil. Handig voor langdurige missies waarbij hij met geavanceerde sonarsystemen heimelijk naar vijandelijke onderzeeboten zoekt.

De Stealth Strike heeft geen vleugel, waardoor hij een lager profiel heeft en minder snel te zien is. Zijn topsnelheid is iets hoger en hij is geoptimaliseerd voor offensieve missies. Saildrone werkt bijvoorbeeld samen met het defensieconcern Lockheed Martin om raketten te kunnen lanceren. De Stealth Strike zou ook aan elektronische oorlogsvoering kunnen doen, bijvoorbeeld het verstoren van vijandelijk radioverkeer.

Spectre Stealth Strike moet raketten kunnen lanceren. Beeld: Saildrone.

Schaalmodellen die zeven keer zo klein zijn als de daadwerkelijke drones hebben al aangetoond dat het ontwerp van Spectre goed functioneert. De bouw van het eerste volwaardige vaartuig gaat binnenkort van start en begin 2027 zullen de eerste tests op zee plaatsvinden.

Bron: Saildrone