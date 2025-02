Zes andere Stonehenges

Stonehenge is wereldberoemd, maar er zijn tientallen vergelijkbare bouwwerken gevonden. Bijvoorbeeld laatst in Denemarken.

In Denemarken zijn restanten van een Stonehenge-achtige cirkel gevonden. Archeologen ontdekten tientallen gaten in de grond bij het dorp Aars, in Noord-Jutland. Volgens hen stonden daar ooit 45 houten palen in. De cirkel heeft een doorsnede van ongeveer 30 meter en is vermoedelijk gebouwd tussen 2600 en 1600 voor Christus. De opstelling van de palen komt volgens de archeologen sterk overeen met die van de stenen in Stonehenge.

Hoewel Stonehenge natuurlijk wereldberoemd is, zijn er in het Verenigd Koninkrijk (en in andere landen) vergelijkbare bouwwerken gevonden. Op ongeveer 3 kilometer afstand ligt bijvoorbeeld Woodhenge, een cirkel die ooit uit houten palen bestond, net zoals die in Denemarken.

Dit zijn nog vijf andere Stonehenge-achtige bouwwerken:

Standing stones of Callanish

Beeld: Chmee2/CC BY-SA 3.0.

Op het Schotse eiland Lewis verrees in de bronstijd tussen 2900 en 2600 voor Christus een stenen constructie. Hij bestaat uit een cirkel met daarin een monoliet. Rijen met stenen komen op deze cirkel uit en vormen gezamenlijk een soort kruis.

Megalieten van Carnac

Beeld: Myrabella/Wikimedia Commons.

Bijna 3000 rechtopstaande stenen, zogenoemde menhirs, vind je rondom de Franse badplaats Carnac. Deze zijn vaak geordend in evenwijdige lijnen, en de indrukwekkendste alignements staan in Ménec, Kermario en Kerlescan. Zo’n 4500 jaar voor Christus gebouwd.

Ales Stenar

Beeld: Arterra/Sven-Erik Arndt/Universal Images Group/Getty Images.

Hoog op de heuvels bij het vissersplaatsje Kåseberga in Zweden kun je dit Vikingmonument bewonderen. Het bestaat uit 59 stenen die in de vorm van een 70 meter lange en 19 meter brede boot zijn geplaatst. Het monument is zo’n 1000 tot 1500 jaar oud.

Avebury henge

Beeld: George W Johnson/Getty Images.

Bij het dorp Avebury, net als Stonehenge in het graafschap Wiltshire, staan twee kleine cirkels met daaromheen een grotere stenen cirkel, en dááromheen een aarden wal en greppel. Het geheel, gebouwd rond tussen 2850 en 2200 voor Christus, heeft een doorsnede van ongeveer 420 meter.

Göbekli Tepe

Beeld: goturkiye.nl/goturkiye.com.

In het Turkse Göbekli Tepe legden archeologen in de jaren negentig monolieten bloot; enorme stenen pilaren opgesteld in een cirkel. Elk versierd met erin uitgehakte dieren. Gebouwd tussen 9600 tot 8700 voor Christus.

Openingsbeeld: Terpsichore/CC BY-SA 3.0