De eerste Olympische wintersportmedaille werd uitgereikt op de Zomerspelen

De Olympische Winterspelen zijn dit jaar, in Milaan en Cortina d’Ampezzo, toe aan hun 25ste editie. De eerste Winterspelen vonden in 1924 plaats in Chamonix. Toch werden in 1908 al de eerste Olympische wintersportmedailles uitgereikt. Hoe zit dat?

De eerste Olympische Winterspelen vonden in 1924 plaats in het Franse skidorp Chamonix. Het eerste onderdeel destijds, de 500 meter schaatsen, werd gewonnen door de Amerikaan Charles Jewtraw.

Toch was Jewtraw niet de eerste Olympisch kampioen op het ijs: op de Spelen van 1908 in Londen werd namelijk al gekunstschaatst, op de overdekte baan van de Prince’s Skating Club. Er stonden vier onderdelen op het programma, die werden gewonnen door deelnemers uit vier verschillende landen (Zweden, Rusland, Groot-Brittannië en Duitsland).

Ook op de Spelen van 1920 in Antwerpen

Bij de Spelen van 1912 in Stockholm werd niet gekunstschaatst, en die van 1916 gingen helemaal niet door vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) die op dat moment woedde in Europa. Maar bij de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen stond de sport wel weer op het programma.

De wedstrijden vonden plaats in het IJspaleis in de toenmalige Gezondstraat, niet ver van de Stadsschouwburg. Die weg heet nu de Henri Van Heurckstraat, het gebouw waarin werd geschaatst is in 2016 gesloopt.

Kunstschaatsen was trouwens niet de enige wintersport op de Spelen van 1920 in Antwerpen: in hetzelfde IJspaleis werd, voor het eerst, ook geijshockeyd om Olympisch eremetaal. De Canadezen gingen er met het goud vandoor. Sinds de introductie van aparte Winterspelen in 1924 wordt er niet meer gekunstschaatst op de ‘gewone’ Spelen.

Naast kunstschaatsen stond ook ijshockey op het programma van de Antwerpse Spelen. Het Canadese team, hier op de foto in het IJspaleis, ging er met het goud vandoor. Beeld: Wikimedia.