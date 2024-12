Dit zegt de wetenschap over een ijsbad na het sporten

Na het sporten is het verstandig om je even onder te dompelen in een ijsbad, toch? Nou nee, en het blijkt dat je het in de meeste gevallen zelfs beter niet kunt doen.

Sommige mensen zweren erbij: een ijskoud bad na het sporten. Waarom je dat in hemelsnaam zou doen? Het koude water zou de ontstekingsreacties die ontstaan tijdens het sporten verminderen, waardoor je sneller herstelt en minder last krijgt van spierpijn.

Een ijsbad heeft vooral een mentaal effect

Toch is zo’n bad niet altijd aan te raden, zegt Nikki Kolman, specialist topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. “Uit onderzoek blijkt inderdaad dat een koudwaterbad kan bijdragen aan het verminderen van spierpijn en vermoeidheid. Sporters geven ook aan dat ze het gevoel hebben dat ze er sneller door herstellen en dus bij een volgende training beter presteren.”

“Maar als we kijken naar meetbare signalen van herstel, zoals de hoeveelheid creatinekinase (een eiwit dat uit spieren lekt zodra ze beschadigd raken, red.) in het bloed, dan zien we geen duidelijk positief effect. Ook als je kijkt naar het herstel van sportprestaties zie je over het algemeen dat een koudwaterbad er niet voor zorgt dat sporters sneller weer op hun oorspronkelijke niveau presteren.” Het lijkt dus voornamelijk een mentaal effect te hebben.

Baat het niet, dan schaadt het wél

Dan zou je kunnen zeggen: spring lekker in een ijsbad na het sporten; baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat gaat hier niet op. Kolman: “Als sporters een koudwaterbad nemen na een inspanning, zien we dat de spieropbouw lager is. Dat betekent dat ze op de langere termijn minder spieren en kracht opbouwen dan sporters die dat niet doen.” Zonde van al dat harde werk.

In extreme gevallen kan de plotselinge temperatuursverandering zelfs een koudeshock veroorzaken. Die wordt gekenmerkt door een verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie en paniek. En kan, door uiteindelijke hartproblemen of verdrinking, de dood tot gevolg hebben.

