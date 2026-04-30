KIJK Geschiedenis 4-2026 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

Deze week viel KIJK Geschiedenis editie 4 van 2026 bij abonnees op de mat en het tijdschrift ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: een ode aan dappere verzetsheldinnen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelden verzetsstrijders hun eigen leven in de waagschaal om dat van anderen te redden. De meeste verhalen over zulke dappere figuren gaan over mannen. En dat terwijl ook zoveel verzetsvrouwen hun leven op het spel hebben gezet. In KIJK Geschiedenis editie 4 van 2026 lees je over een aantal van die dappere dames.

Verder in dit nummer:

Huis vol vreemden

Mensen die woonden langs de Zuiderwaterlinie moesten – vooral in de zeventiende en achttiende eeuw – regelmatig soldaten en vluchtelingen huisvesten. Hoe pakte dit uit? Historici en vrijwilligers hebben er een boek over geschreven.

Historisch nieuws

Oudste honden-DNA ooit gevonden levert verrassende inzichten, zeldzame brief van Willem van Oranje opgedoken – en meer actuele geschiedenis.

Toen en nu: Amsterdam

Het Panoramagebouw in Amsterdam, met een prachtige koepel die boven de bomen uit torende, trok in de eerste jaren heel wat bezoekers. Toen hier de klad in kwam, moest het gebouw in 1935 plaatsmaken voor een plantsoen.

Beeldverhaal: Koude Oorlog

De Tweede Wereldoorlog was nog maar net afgelopen of een ander conflict diende zich aan: de Koude Oorlog. De historische gebeurtenissen die zich in deze periode afspeelden, werden veelal vastgelegd door fotografen.

Historische vragen

Hoe werd ‘x’ het symbool voor een kus? Is witlof echt een Belgische uitvinding? Waarmee poetsten mensen vroeger hun tanden? En meer geschiedenisvragen beantwoord.

Op expeditie: vlotvaren

Op een primitief vlot van Peru naar Polynesië varen: Thor Heyerdahl kreeg het voor elkaar. De Noor bewees hier naar eigen zeggen mee dat de Polynesiërs afkomstig waren uit Zuid-Amerika. Maar op deze claim kwam veel kritiek van wetenschappers.

Roodzucht

Textiel kreeg een prachtig rode kleur met cochenille, gewonnen uit vermalen luizen in Mexico. Geen wonder dus dat alle Europese grootmachten deze kleurstof graag in handen kregen. Helaas voor hen had Spanje het monopolie op cochenille.

Alledaags: de paperclip

Papier, pennen, een schaar, plakband: het ligt allemaal in onze bureaula. En daarin kan ook de paperclip niet ontbreken. Maar welk genie kwam als eerste op de proppen met dit handige clipje?

Dodendraad

Om vluchten, smokkel en spionage te voorkomen, plaatsten de Duitsers tijdens WO I een hoogspanningshek tussen het neutrale Nederland en het bezette België. Deze dodelijke draad kostte heel wat burgers, die nog niet waren gewend aan elektriciteit, het leven.

Succesvolle eend

In sommige toeristensteden vind je winkels die enkel en alleen badeendjes verkopen. Waar is het succes van dit speelgoed vandaan gekomen? En wat heeft Ernie van Sesamstraat ermee te maken?

Koning Arthur is een figuur uit de Keltische legenden en de middeleeuwse hoofse literatuur. Maar bestaat er ook bewijs voor dat Arthur daadwerkelijk heeft geleefd?

Media

Een heldere uitleg over het ontstaan van de maffia en de rol die de criminele organisatie nog altijd speelt, een ode aan de Nederlandse algendeskundige Anna Weber-van Bosse – en meer media en tentoonstellingen die de moeite waard zijn.