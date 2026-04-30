Volgens een recente studie is bier goed voor de hersenen. Klopt dat wel?

Een recente studie zou hebben aangetoond dat bier goed voor je lichaam is, onder andere voor je hersenen. Waarom? En klopt het wel?

Wat een meevaller. Vlak voor Koningsdag publiceerde het vakblad Journal of Agricultural and Food Chemistry een studie waaruit zou blijken dat bier goed voor je lichaam kan zijn. Tenminste, dat concludeerden veel nieuwsmedia op basis van het wetenschappelijke artikel. De Britse omroep BBC kopte dat bier een “verrassend gezondheidsvoordeel” heeft en De Telegraaf meldde zelfs dat bier “goed is voor de hersenen”. Maar klopt dat wel?

Vitamine B6 in bier

Het korte antwoord is nee. Voor het langere antwoord kijken we naar wat de studie precies heeft onderzocht. Wetenschappers van de Universiteit van München hebben gemeten hoeveel vitamine B6 er in Duitse bieren zit. En dat bleek een redelijke hoeveelheid te zijn. Een halve liter van een gemiddeld biertje is goed voor 15 procent van je dagelijkse behoefte aan vitamine B6.

Van de geteste bieren bevatte bockbier de meeste B6. Ook in alcoholvrij bier zat een aanzienlijke hoeveelheid van de vitamine.

Geen extra vitamine B6 nodig

Vitamine B6 speelt een cruciale rol in allerlei processen in je lichaam, van je immuunsysteem tot de aanmaak van bloedcellen, en van de stofwisseling tot communicatie in de hersenen. Ons lichaam kan deze stof niet zelf aanmaken. Je moet hem dus uit je voedsel halen. Veel nieuwsmedia concludeerden daarom dat de vitamine in bier gezondheidsvoordelen kan opleveren.

Maar dat is te kort door de bocht. In veel landen, waaronder Nederland, komt een vitamine B6-tekort namelijk nauwelijks voor. De meeste mensen krijgen dus ook zonder bier te drinken hun dagelijkse behoefte binnen, bijvoorbeeld uit vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen, peulvruchten, groenten en melk. De vitamine B6 in bier is dus extra, maar daar merk je niks van, want een overschot plas je gewoon uit.

Bovendien hebben de Duitse onderzoekers helemaal niet onderzocht of de vitamine B6 in bier daadwerkelijk gezondheidsvoordelen oplevert.

Geen ‘bron van’

Daarnaast bevat bier een redelijke hoeveelheid vitamine B6, maar ook weer niet heel veel. Je mag bijvoorbeeld niet op de verpakking zetten dat het een “bron van vitamine B6” is. Volgens Europese regels moet een drankje daarvoor minstens 7,5 procent van de dagelijkse behoefte per 100 milliliter bevatten. Dat bevat bier bij lange na niet. (Alcohol mag overigens sowieso geen gezondheidsclaims dragen.)

Bier is schadelijk

Als je een van de weinige mensen bent die wel een tekort aan vitamine B6 heeft, kan bier dat tekort misschien verminderen. Maar de eventuele voordelen wegen niet op tegen de vele nadelen van alcohol, laat Tamarah de Jong, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut, aan KIJK weten. Onder die nadelen vallen bijvoorbeeld een verhoogd risico op kanker, lever‑ en hersenschade, verslaving, mentale problemen en ongelukken. Kortom: er zijn gezondere manieren om een vitamine B6-tekort aan te vullen.

Volgens De Jong zijn er veel studies naar de mogelijke voor‑ en nadelen van alcoholische dranken. Veel hiervan zijn gericht op één aspect of ingrediënt, net als dit onderzoek naar vitamine B6. “Het is belangrijk om zulke bevindingen altijd te plaatsen in het bredere geheel van wetenschappelijk bewijs. In Nederland doet de Gezondheidsraad dat: zij wegen het geheel aan beschikbare data en komen op basis daarvan met een advies over alcoholgebruik. Hun huidige advies: drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.” Binnenkort komt de Gezondheidsraad met een nieuw advies (niet naar aanleiding van deze studie).

Tot slot nog belangrijk om te noemen dat de Duitse onderzoekers in het dankwoord van hun artikel het Wissenschaftliche Station für Brauerei in München e.V. bedanken. Dit is een organisatie die wordt gefinancierd door de brouwerijsector.

Openingsbeeld: SimpleImages/Getty Images