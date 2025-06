Een extra dik nummer van KIJK Geschiedenis ligt nu in de winkels!

De extra dikke KIJK Geschiedenis 5-6-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: het ware verhaal van de bokkenrijders.

In de achttiende eeuw zaaiden de bokkenrijders met gewelddadige overvallen angst in Limburg en omstreken. Wat weten we over deze mysterieuze rovers, die volgens de verhalen op bokken door de nacht vlogen? Je leest het in het extra dikke nummer van KIJK Geschiedenis.

Verder in deze editie:

De echte Achilles

Achilles is de held in de Ilias van Homerus. Over het algemeen wordt dit werk gezien als pure fictie, toch zijn er mensen die denken dat Achilles mogelijk echt heeft bestaan… Hoe geloofwaardig is dat?

Historisch nieuws

Een bijzonder skelet opgegraven in Aalst, de lange relatie tussen mens en bedwants, en meer geschiedenis met een actueel tintje.

Bendes van de Benelux

De bokkenrijders waren niet de enige bende die de afgelopen eeuwen huishield in onze contreien. Van Nijvel tot de Witte Veer: vier andere gangs uit de Lage Landen.

Uitvinders zeggen ‘sorry’

Soms ontwikkelen wetenschappers iets dat niet door de beugel kan, soms komt hun vinding in verkeerde handen terecht. In beide gevallen volgt vaak berouw.

Op expeditie: éénreisvlieg

Jacob le Maire zocht een nieuwe route naar Azië en voer als eerste om Kaap Hoorn. Maar de VOC was niet blij en pakte zelfs zijn schip af. Waarom?

Levend canvas

Tatoeages werden vroeger vooral met types uit lagere milieus geassocieerd. Tenminste, in het Westen. In andere culturen lag dat vaak anders.

Historische vragen

Waar komen ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek vandaan? Wie waren de martelaren van Gorcum? En meer geschiedenisvragen beantwoord.

Over druk en overdruk

Om de viezigheid in de steden aan te pakken, verzon een Nederlander een revolutionaire riolering die met luchtdruk werkte. Waarom werd dit Liernurstelsel geen succes?

Toen en nu: Nijmegen

Dat het Nijmeegse station uit 1896 met de grond gelijk werd gemaakt, kwam niet door overijverige bestuurders. Het werd aangevallen door vriend én vijand.

Wetenschap met vuile handen

Negentig jaar geleden werd Ahnenerbe opgericht, het onderzoeksinstituut van de SS. Het verhaal van deze organisatie begon met (pseudo)wetenschap, het eindige met oorlogsmisdaden.

Holy slowly

In 2026 zou de Sagrada Família eindelijk klaar zijn, na 144 jaar in de steigers. Maar de oplevering is alweer uitgesteld. De wonderlijke geschiedenis van dit godshuis.

Alledaags: het kookboek

Al in de oudheid bestonden er voorlopers van de huidige kook boeken. Maar voordat deze keukenhulpjes écht hun weg vonden naar de massa, gingen er nog heel wat (smakeloze?) eeuwen voorbij.

De godfather van PR

Bij het grote publiek is hij amper bekend. Toch heeft Edward Bernays als geen ander een stempel gedrukt op het beïnvloeden van datzelfde publiek.

PRachtige posters

Overheden maken grif gebruik van de trucs die pr-experts als Bernays ontwikkelden. Vandaag via tv en internet, vroeger was de poster een geliefd medium.

De vier vermoorde veldwachters

In 1929 brengt IJje Wijkstra vier veldwachters om het leven. Nederland is in rep en roer. Wat dreef deze Groninger tot deze daad?

Gedoe om de grens

Na 1830 namen Nederland en België officieel afscheid van elkaar. Maar een definitieve grens trekken was nog niet zo eenvoudig, blijkt uit deze geschillen.

Media

Ubbi de Fries, een ode aan het leven in Joods Amsterdam, en meer boeken en exposities die de moeite waard zijn.

Bestel KIJK Geschiedenis 5-6-2025 in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.