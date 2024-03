Man vindt 300 jaar oude zilveren vingerhoed met romantische inscriptie

Een Britse man dacht een simpel muntje gevonden te hebben met zijn metaaldetector, maar het bleek een zeventiende-eeuwse zilveren vingerhoed.

In november 2020 vond een hobbyist met zijn metaaldetector een zilveren vingerhoedje in de buurt van Carew Castle, een dertiende-eeuws kasteel in Wales. Het 300 jaar oude object lag slechts enkele centimeters onder de grond.

Nadat de metaaldetector van Robert Edwards bliepte, dacht hij een muntje gevonden te hebben. Maar hij was blij verrast toen het een vingerhoedje bleek te zijn. Toch duurde het een hele tijd voordat Edwards wist dat hij iets speciaals in handen had. De Brits realiseerde zich dat pas toen hij andere antieke vingerhoedjes zag die wel heel erg op die van hem leken. Hij liet zijn vondst daarom zien aan experts en deze maand bestempelden autoriteiten in Wales het voorwerp als een schat.

Lees ook:

Vingerhoeden als geschenk tussen geliefden

Volgens het National Museum Cardiff stamt het vingerhoedje uit de zeventiende eeuw. Het zilveren object is hoog en smal, maar ook vrij zwaar. Hij is versierd met zes overdwarse banden die een zigzagpatroon vormen. De ruimtes tussen de banden zijn gevuld met een soort wafelpatroon.

Op de onderkant van het vingerhoedje is een tekst gegrafeerd: LYKE STIL AND LOVE EVER. Dit zou je kunnen vertalen als: eeuwig houden van en voor altijd liefhebben. Vergelijkbare romantische inscripties zijn gevonden op andere vingerhoedjes uit de zeventiende eeuw. “Misschien werden vingerhoeden, die tijdens het naaldwerk aan de vinger werden gedragen, beschouwd als een intiem (en daarom romantisch) bezit, geschikt als geschenk tussen geliefden”, schrijft het National Museum Cardiff in een persbericht.

Lokaal museum heeft interesse

In het Verenigd Koninkrijk moeten objecten die als ‘schatten’ worden bestempeld, te koop worden aangeboden aan musea – tegen een prijs die wordt vastgesteld door de Treasure Valuation Committee. Tenby Museum and Art Gallery, op slechts 16 kilometer afstand van het veld waarin Edwards de vingerhoed vond, heeft al interesse getoond. Hoeveel geld de schatzoeker ervoor krijgt, is niet bekend.

Edwards is in ieder geval nog steeds enthousiast over zijn vondst. “Ik denk graag na over wie het gebruikt heeft. Werd het gebruikt in het kasteel dat ik aan de overkant kon zien? Kwam er iemand in de problemen toen het verloren ging? Ik ben erg blij dat ik het met de rest van de wereld heb kunnen delen.”

Bronnen: Wales Museum, Artnet