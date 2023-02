Man vindt goudschat tijdens een metaaldetectorcursus

Een Duitse man ontdekte tijdens zijn derde les ‘Omgaan met je metaaldetector’ een middeleeuwse goudschat.

De derde les van een metaaldetectorcursus verliep anders dan gedacht voor Nikki Steinmann. Al na negen stappen begint zijn metaaldetector namelijk te piepen. Op het schermpje verschijnt code 99; het signaal dat er mogelijk goud in de grond ligt. Nikki Steinmann (44) begint enthousiast te graven en ziet al snel iets glimmen. Het blijken een paar gouden oorbellen en enkele zilveren Deense munten te zijn die al 800 jaar verborgen liggen in een weiland in de buurt van Hedeby; een oude Vikingstad in Noord-Duitsland bij de grens met Denemarken.

Schatzoekexamen

Hedeby behoorde in de tijd van de Vikingen (achtste tot elfde eeuw na Christus) nog bij Denemarken en was toen de grootste stad van het land. Maar na aanvallen door Koning Harald Hardrada van Noorwegen in 1050 en de Westelijke Slaven in 1066 werd de stad verlaten. In de regio worden nog regelmatig belangrijke vondsten uit die tijd gedaan.

Als je met een metaaldetector gaat schatzoeken, is het in Sleeswijk-Holstein – de deelstaat waarin Hedeby ligt – mede daarom verplicht een cursus te volgen met een afsluitend examen bij de Archäologische Landesamt (Rijksdienst voor Archeologie). Daar leren schatzoekers hoe ze hun activiteiten moeten registreren, wat ze moeten doen met belangrijke vondsten en ook hoe ze gevaarlijke munitie kunnen herkennen.

Reiziger?

Nadat Steinmann het eerste goud in de grond ziet, bellen hij en zijn cursusleider gelijk een aantal archeologen die de schat verder uitgraven. Volgens hen komen de zilveren munten uit de regeerperiode van de Deense koning Waldemar II (1202-1241). De twee oorbellen zijn waarschijnlijk ouder en komen ongeveer uit 1100. Goud was zeldzaam in Noord-Europa, daarom denken ze dat de met edelstenen versierde sieraden weleens uit het Middellands Zeegebied afkomstig kunnen zijn.

De schat zat oorspronkelijk in een stoffen tas waarvan nu nog slechts enkele vezels over zijn. Toen die begraven werd, was Hebedy al een tijdje verlaten. Wellicht zijn het de waardevolle bezittingen van een reiziger die het verstopte en later niet meer kon terugvinden of ophalen.

De stukken gaan naar het Archäologische Landesmuseum van Sleeswijk-Holstein. Maar het is nog niet bekend wanneer ze daar ook daadwerkelijk te zien zijn. Het museum is namelijk nog druk bezig met het bestuderen en restaureren van het oudste Noord-Duitse graf dat in oktober 2022 is gevonden in Duvensee.

Bronnen: NDR, Schatzsucherzeitung Deutschland

Beeld: angellionel/Pixabay