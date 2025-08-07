Pompeï werd na de vulkaanuitbarsting opnieuw bewoond, maar leek op een sloppenwijk

De verwoestende uitbarsting van de Vesuvius bedolf Pompeï onder een dikke laag as. Toch keerden mensen terug naar de Romeinse stad, zeggen archeologen.

Archeologen hebben aanwijzingen gevonden dat sommige mensen terugkeerden naar Pompeï na de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Mogelijk waren het inwoners die op tijd uit de stad waren ontsnapt, maar geen geld hadden om ergens anders een nieuw leven op te bouwen.

Op het hoogtepunt woonden er meer dan twintigduizend mensen in de Romeinse stad; ongeveer tweeduizend van hen kwamen tijdens de vulkaanuitbarsting om het leven. Na afloop leek Pompeï volgens de directeur van de archeologische locatie meer op een “favela” (sloppenwijk) dan op een stad, zo meldt BBC News.

Bewoond tot vijfde eeuw

De teruggekeerde inwoners leefden minder modern dan voorheen. Ze beschikten niet meer over de infrastructuur en technologieën die veel andere Romeinse steden wel hadden.

De archeologen denken dat mensen woonden op de bovenste verdiepingen van huizen. De begane grond, waar een dikke laag vulkanische as lag, functioneerde vaak als een soort kelder. Ze leefden waarschijnlijk van waardevolle spullen die ze konden vinden tussen al het puin.

De archeologen denken dat de ruïnes tot de vijfde eeuw werden bewoond. Daarna raakte Pompeï echt in de vergetelheid, totdat de oude stad in de zestiende eeuw werd herontdekt.

Bronnen: BBC, Science Alert

Beeld: Tamal Mukhopadhyay/Unsplash