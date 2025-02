Vikingen hadden een belabberd gebit

Dit is één van de Vikingschedels die in de CT-scanner werden gelegd. Beeld: BDJ Open/Carolina Bertilsson.

Onderzoekers hebben met CT-scans bevestigd hoe slecht de gebitten van Vikingen waren.

Ontstekingen, tandvleesaandoeningen en gewrichtsproblemen: deze kwalen kwamen nogal veel voor bij Vikingen. Wetenschappers in Zweden konden met een CT-scanner nog beter alle narigheden van de gebitten van vijftien Vikingen in kaart brengen. Dit publiceerden ze in BDJ open.

CT-scanner

In 2005 werd een enorme opgraving gedaan op een kerkhof naast het Zweedse dorpje Varnhem. Hier werden overblijfselen gevonden van driehonderd christelijke Vikingen, zij leefden tussen de tiende en twaalfde eeuw. Twintig jaar geleden waren deze botten en schedels natuurlijk al flink bestudeerd. Maar nu kon een team van tandartsen, archeologen en radiologen met een CT-scanner deze nog gedetailleerder onderzoeken.

De schedels van negen mannen en zes vrouwen gingen de scanner in. De leeftijd van overlijden lag tussen de 24 en 60 jaar. Met de nieuw gebruikte techniek konden de onderzoekers kijken naar de neusbijholtes, de gehoororganen, de binnenkant van de schedel, maar ook naar aandoeningen die alleen op microscopisch niveau zichtbaar zijn.

Ontzettend veel ontstekingen

En die aandoeningen waren er genoeg. Twee derde had tandvleesontstekingen, en maar liefst twaalf van de vijftien hadden wortelontstekingen door onbehandelde tandinfecties. Ook zagen de deskundigen aandoeningen aan het gezichtsskelet, gewrichtsproblemen en bijholteontstekingen. In sommige gevallen konden deze problemen zelfs de oorzaak van hun dood zijn geweest, bijvoorbeeld doordat de infectie zich verspreidde of door bloedvergiftiging.

Er heersten dus veel ziektes, en de onderzoekers weten niet precies waarom. Het hielp in ieder geval niet dat ze vroeger geen antibiotica hadden, of moderne behandelingen. Het trekken van een kies of tand was vaak was de enige actie die Vikingen konden ondernemen.

Veelbelovende techniek

De wetenschappers benadrukken wel dat ze voorzichtig zijn met het trekken van grote historische conclusies. Ze hebben maar een klein deel van de driehonderd kunnen observeren. Ook waren er meer mannen dan vrouwen. Dit was sowieso bij de gehele opgraving het geval, omdat die vooral ten zuiden van een kerk was. Vikingen begroeven hun overleden mannen namelijk ten zuiden van de kerk, en de vrouwen ten noorden.

Wel concluderen de onderzoekers dat deze techniek zeker vaker moet worden gebruikt. Er kan veel archeologische informatie worden verzameld met de scanners.

Bronnen: BDJ Open, Popular Science