100ste sterfdag van Vladimir Lenin: wie was de onsterfelijke leider?

Lenin in zijn kantoor in het Kremlin. Op zijn bureau, links, ligt onder meer de door hem opgerichte Pravda. Het eerste nummer verscheen op 5 mei 1912 en de krant had als doelstelling om de arbeiders tegen de Russische monarchie te verenigen. Later werd de Pravda hét propaganda-instrument van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. Beeld: Laski Diffusion/Getty Images.

Vandaag is het honderd jaar geleden dat de grondlegger van de Sovjet-Unie overleed, Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924). Vechter voor de arbeidersklasse, maar ook gesel van het volk. Hoe greep deze revolutionair, die een van de invloedrijkste mensen uit de geschiedenis werd, de macht?

Simbirsk, een provinciestadje aan de oevers van de Wolga, ademde het oude Rusland. Industrie, historische gebouwen, en een prettige plek om te leven. Hier werd op 22 april 1870 Vladimir Ilitsj Oeljanov geboren, als derde van zes kinderen in een gelukkig, welvarend en warm gezin met hoogopgeleide ouders. Ondanks zijn bescheiden afkomst was vader Ilja directeur geworden van verschillende scholen, zijn moeder Maria was lerares op een lagere school.

Vladimir bleek een goede leerling. Hij verliet de middelbare school als beste van zijn klas en leek voorbestemd om het ver te schoppen. Dat gebeurde ook, al had niemand verwacht dat deze jongen – onder het pseudoniem Vladimir Ilitsj Lenin – zou uitgroeien tot een van Ruslands bekendste zonen; een groot politiek denker, een revolutionair, en een leider met miljoenen doden op zijn geweten.

