De tweede KIJK van 2024 ligt in de winkels!

KIJK 2/2024 ligt in de schappen. Met op de cover: wetenschappers worden bedreigd, gestalkt en uitgescholden. Dit lees je nog meer.

Hatelijke opmerkingen, bedreigingen en intimidaties: ook wetenschappers krijgen ermee te maken. Wat is de impact van deze heftige uitingen? En waar kunnen ze terecht voor hulp? Wij vroegen het een aantal bedreigde wetenschappers. Eén ding is zeker: “Je moet stevig in je schoenen staan om dreiging een beetje te kunnen overleven.”

Om scherp te krijgen hoe groot het probleem van geïntimideerde en bedreigde wetenschappers in Nederland is én welke impact dit heeft, verspreidde KIJK ook een enquête onder een zo groot mogelijke groep onderzoekers. De resultaten liegen er niet om.

Verder in KIJK 2/2024:

Vreemde eend | KIJK kort

Astronomen hebben een exoplaneet ontdekt die te groot is voor zijn moederster – en meer wonderlijk nieuws uit de wereld van wetenschap en technologie.

Gepuzzel

Wereldwijd wordt zo’n 14 procent van al het plastic afval gescheiden ingezameld. Slechts 5 procent daarvan wordt gerecycled. Dat moet anders, maar hoe?

Zwarte goud | In 5 minuten

Wat is kaviaar? Waar is de delicatesse goed voor? En hoe wordt kaviaar ‘geoogst’? In 5 minuten alles over dit dure voedselwaar.

Revolutionair

Vladimir Lenin was een vechter voor de arbeidersklasse, maar ook de gesel van het volk. Wie was deze Rus die een van de invloedrijkste mensen uit de geschiedenis werd?

Grappig? | Interview

Neerlandicus Ivo Nieuwenhuis onderzoekt wat humor zegt over de Nederlandse cultuur en tijdsgeest waarin ze worden gemaakt.

Luchtoverwicht

Ruim honderd nieuwe stealth-bommenwerpers van het type B-21 Raider gaan de komende decennia voor Amerika grote vijanden afschrikken.

Vertraagde neutrino’s | Far Out

Wijst een handvol laatkomers onder kosmische deeltjes ons de weg naar een nieuwe kijk op de zwaartekracht?

Buiten de boot | In beeld

Een schip wordt gebouwd naar zijn functie, maar deze vier vaartuigen hebben wel een erg bijzonder ontwerp.

Metamorfose

Sinds de ontdekking van het eerste T. rex-skelet begin 1900 heeft het uiterlijk van het uitgestorven dier al heel wat aanpassingen gehad.

Hits | Tech-Toys

Een hoofdtelefoon met botgeleiding, een platenspeler die geluid naar draadloze speakers zendt, een synthesizer en meer gadgets die niets met muziek te maken hebben.

Schotel stuk | Wereldprojecten

De Arecibo-telescoop gold lange tijd als een van de grootste en beroemdste radiotelescopen ter wereld. Eind 2020 stortte hij in.

Magische studies

Goocheltrucs doorgronden leert ons meer over de menselijke psychologie. En andersom kunnen wetenschappers goochelaars helpen betere trucs te verzinnen.

Vraag het KIJK | KIJK Antwoordt

Ontbindt een lichaam langzamer als er nog voedsel met conserveermiddelen in zit? En andere vragen die minder luguber zijn.

Oeroude voorkeur | Column

Wilders’ overwinning zou te verklaren zijn doordat rechtse stemmers evolutionair zo in elkaar zitten dat ze intuïtief overal bang voor zijn. Ronald Veldhuizen maakt daar korte metten mee maakt.

Bestel KIJK 2/2024 hier, of eenvoudig via de knop hieronder.