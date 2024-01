De Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel

Er is al veel gezegd en geschreven over de Nederlandse slavenhandel. Maar de feiten en cijfers blijven schokkend. In 1636 vervoeren Hollanders de eerste duizend slaafgemaakten vanaf de Goudkust naar Zuid-Amerika. Eerst naar het toen nog Nederlandse deel van Brazilië, later naar Suriname.

In totaal brengen de Nederlanders 550.000 mensen naar de Nieuwe Wereld. Ruim 16 procent van hen sterft al tijdens de overtocht, de rest wacht een ellendig leven op de plantages. Pas diep in de negentiende eeuw schaft Nederland als een van de laatste landen de slavernij af.

Beeld: Wikimedia Commons