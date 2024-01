Grootschalig kindermisbruik binnen de katholieke kerk

Afgelopen jaar zond de VRT de documentaireserie Godvergeten uit, over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en de doofpot die erop volgde. De reeks maakte veel los. Een van de bekendste slachtoffers die in de reeks aan het woord kwam, was Mark Vangheluwe, neef van de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe. Als kind werd hij jarenlang misbruikt door zijn oom. Dit werd al in 2010 bekend, en datzelfde jaar nog trad Vangheluwe af als bisschop. Maar verder is deze geestelijke niet voor zijn vergrijpen gestraft, ook niet juridisch, en het Vaticaan zwijgt sindsdien over de kwestie. Godvergeten zorgde uiteindelijk voor zoveel ophef, dat er in november 2023 een parlementaire onderzoekscommissie werd ingesteld naar het misbruik.

Ook in Nederland kwamen vanaf 2010 misbruikzaken naar buiten. Precieze cijfers zijn er niet, maar de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar het misbruik, schatte dat in Nederland na de oorlog “enige tienduizenden minderjarigen” binnen katholieke instellingen ermee te maken hebben gekregen.

Beeld: Wikimedia Commons