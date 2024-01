De rol van collaborateurs en Jodenjagers in de Holocaust

Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er 100.000 Joden in België, nadien nog maar de helft. In Nederland stierf zelfs driekwart van de ongeveer 140.000 Joden tijdens de oorlog. In de eerste plaats is dat te wijten aan de nazi’s en hun poging om alle Joden uit te roeien, maar daarbij werden ze wel geholpen.

Bijvoorbeeld door mensen die zich aansloten bij de bezetter, zoals Jodenjager en zelfverklaard “grootste Jodenhater ter wereld” Kees Kaptein uit Den Haag, die tot wel 2000 Joden aan de Duitsers uitleverde. Maar ook overheden speelden hun rol. In 1942 hielpen bijvoorbeeld de Antwerpse politie en het stadsbestuur meermaals actief mee aan razzia’s.

Beeld: Wikimedia Commons/Thomas Quine