Metissenkinderen werden weggehaald bij hun familie

Het doet denken aan de stolen generations in Australië (waar zo’n 100.000 Aboriginal-kinderen van hun ouders werden afgepakt en gedwongen opgroeiden bij witte Australiërs): het lot van de ‘metissenkinderen’ uit Congo. Zij hadden een Belgische vader en Afrikaanse moeder. In de jaren 40 en 50 werden ze bij hun moeders weggehaald, omdat de Belgische staat vond dat die ze niet geschikt waren om een deels Europees kind op te voeden. Ver van huis werden de kinderen in bijvoorbeeld missieposten geplaatst, terwijl alle banden met hun families werden verbroken.

Later werden honderden kinderen helemaal naar België verscheept – meestal zonder papieren, waardoor ze niet de Belgische nationaliteit kregen en in een administratief niemandsland belandden. Pas eind 2022 kreeg het eerste Belgische metissenkind, toen al 74 jaar oud, zijn geboorteakte.

Beeld: Wikimedia Commons