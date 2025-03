Kun je afvallen door veel scheten te laten?

We laten dagelijks meerdere scheten, maar hoeveel energie verlaat daarmee je lichaam en kun je er door afvallen?

Scheten ontstaan voornamelijk doordat bacteriën in je darmen restjes voedingsmiddelen afbreken. Daarbij ontstaan er (stink)gassen. Bovendien slik je tijdens het eten en drinken wat lucht in, die er deels aan de bovenkant en deels aan de onderkant weer uit komt. Per dag laten we zo’n vijftien tot vijfentwintig scheten, met een totaal volume van 500 tot 1500 milliliter, afhankelijk van hoe en wat je eet.

Alle scheten op een dag bevatten evenveel calorieën als een plakje tomaat

Scheten laten is een passief proces; het kost je lichaam nagenoeg geen energie. Hoeveel energie verlaat het lichaam dan met de winden zelf? Dat kunnen we ruwweg uitrekenen. De gemiddelde scheet bestaat uit 59 procent stikstof, 4 procent zuurstof, 21 procent waterstof, 9 procent koolstofdioxide en 7 procent methaan. Hoewel echte stinkscheten ook nog een procentje zwavelwaterstof bevatten, laten we die buiten beschouwing omdat die minder vaak de lucht in gaan.

De energie zit ’m vooral in methaan en waterstof. Met deze samenstelling plus de verschillende energiedichtheden, komen we tot de conclusie dat een gemiddeld persoon die 700 milliliter scheet produceert daar 1 tot 1,5 kilocalorieën per dag mee verliest, oftewel zoveel als een plakje tomaat. Afvallen doe je daar dus niet van. Hetzelfde geldt overigens voor het laten van boeren, die vooral uit ingeslikte lucht (stikstof en zuurstof) bestaan.

