Moet je echt 2 liter water per dag drinken?

Het is belangrijk dat je genoeg water drinkt. Maar wat is genoeg? Op social media hoor je de laatste tijd vaak dat 2 liter de magische hoeveelheid is. Klopt dat?

Het totale gewicht van een volwassen lichaam bestaat voor 55 à 65 procent uit water en voor vrijwel alle lichaamsfuncties is water onmisbaar. Het is dus van levensbelang om de vochtbalans van je lichaam op peil te houden. Maar heb je daarvoor 2 liter per dag nodig?

1,5 tot 1,8 liter is voor de meeste mensen genoeg

Volgens een internationale groep onderzoekers is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor die hoeveelheid. De wetenschappers brachten onlangs de waterbehoefte van meer dan 5500 mensen uit 23 landen in kaart. Hun conclusie? De waterbehoefte van mensen varieert sterk, afhankelijk van hun gewicht, leeftijd, fysieke activiteit, voeding, gezondheidstoestand en omgeving. Voor de meeste mensen blijkt 1,5 tot 1,8 liter per dag genoeg te zijn, en dat is dan inclusief al die bakjes koffie, thee, smoothies, soep, melk en andere drankjes. Mensen die in een warm of vochtig klimaat of op grote hoogte leven, maar ook actieve sporters en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, moeten meer water drinken.

Om te ontdekken of je genoeg vocht binnenkrijgt, kun je simpelweg naar je urine kijken. Drink je te weinig, dan zal je plas donkerder gekleurd zijn. Is je urine lichtgeel dan zit je goed. Moet je vaker dan acht keer per dag naar de wc en is je urine haast kleurloos, dan kan het wel wat minder. Een ander signaal is dorst; een gevoel dat opkomt ruim voordat je gaat uitdrogen. Als je drinkt als je dorst krijgt, zit je meestal safe.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Maskot/Getty Images