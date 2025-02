Kun je plaatselijk vet verliezen?

Wat zou het fijn zijn om hier en daar een laagje vet kwijt te raken, bijvoorbeeld een beetje buik of heup, of die love handles. Want voor de rest valt het eigenlijk best mee. Kan dat, plaatselijk vet verliezen?

Helaas, daar kunnen we meteen duidelijk over zijn: zonder de hulp van een plastisch chirurg is dat niet mogelijk. Toch zijn er genoeg sport- en fitnesscentra en websites die je beloven de ‘probleemgebieden’ aan te kunnen pakken, mede mogelijk gemaakt door hun slimme apparaten.

Het idee hierachter is dat door specifieke spieren te trainen, ook het vet in dat gebied zal verdwijnen. Maar zo werkt dat niet. Met buikspieroefeningen zal je buik best wat strakker worden door spieropbouw, maar als je daarnaast niet op je voeding let (en dus minder calorieën binnenkrijgt) in combinatie met extra beweging, blijft je sixpack verborgen onder een zacht laagje vet.

Naarmate je veroudert, wordt het zelfs steeds lastiger om vet kwijt te raken, zeker die hardnekkige zadeltassen of dat buikje. Dat heeft alles te maken met veranderingen in hormonen, verlies van spiermassa en een trager wordende stofwisseling. Maar niet getreurd: met een gezondere leefstijl en veel geduld kun je toch een heel eind komen.

Lees ook:

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Motortion/iStock/Getty Images