Blijft fluoride nog werken als je je mond spoelt na het tandenpoetsen?

Fluoride maakt je tandglazuur sterker, maar kan het zijn werk wel doen als je na het tandenpoetsen je mond spoelt met water?

Vorig jaar gaven we antwoord op de vraag of je nu beter voor of na het ontbijt je tanden kunt poetsen. Dagmar Else Slot, mondhygiënist en hoogleraar preventie in de mondzorg bij ACTA, de faculteit tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, zei toen dat beide opties voor- en nadelen hebben.

Lees ook:

Het voordeel van fluoride

Het voordeel van poetsen na het eten is dat het fluoride in je tandpasta langer de tijd heeft om in te werken. Fluoride maakt het tandglazuur sterker waardoor dat minder snel oplost tijdens een zuuraanval. Zo’n zuuraanval treedt op als we iets eten of drinken, maar ook nog daarna, als mondbacteriën de achtergebleven restjes suiker omzetten in zuren. Fluoride beteugelt ook die mondbacteriën. Zo beschermt dit handige stofje ons tegen gaatjes.

Advies is om niet te spoelen

“Maar”, zo vraagt Hélène Sanders zich af, “als ik na het poetsen mijn mond spoel met water, dan kan fluoride z’n werk toch niet meer doen?” Fluoride heeft ongeveer een halfuur de tijd nodig om in het glazuur te trekken. Spoel je na het poetsen té goed met water, dan spoel je niet alleen de restjes tandpasta weg, maar ook het fluoride.

De stof heeft dan minder tijd om zijn werk te doen. Deskundigen adviseren daarom om alleen de overtollige tandpasta uit te spugen en daarna niet te spoelen. Je speeksel zal de tandpastasmaak vanzelf laten verdwijnen.

Spoel jij na het tandenpoetsen? Ja (100%, 2 Votes)

Nee (0%, 0 Votes) Totaal aantal stemmen: 2

Loading ... Loading ...

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Openingsbeeld: Damircudic/iStock/Getty Images