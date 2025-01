Komt er altijd bloed uit je mond als je wordt neergeschoten?

Als iemand in een film of tv-serie wordt neergeschoten, stroomt er daarna vaak bloed uit zijn of haar mond. Hoe realistisch is dat?

In films ziet het er zo lekker dramatisch uit: iemand wordt neergeschoten, vliegt eerst een meter achteruit voordat ie op de grond knalt en vervolgens komt er bloed uit z’n mond, al dan niet sijpelend, stromend of hoestend en proestend.

Volgens de Britse arts Nish Manek is het in principe mogelijk dat dit in het echt ook gebeurt, maar de kans is vrij klein. Een schotwond in de buik, en dan vooral in de maag, kan ervoor zorgen dat iemand bloed overgeeft. Maar als andere organen beschadigd raken, zal het bloed zich in de buikholte ophopen en loopt het niet de mond uit. Op een vergelijkbare manier kan een schot een bloeding in de longen veroorzaken met als gevolg dat iemand een beetje bloed ophoest.

Daarnaast kan er bij een slagaderlijke bloeding of wond in de mond of keel natuurlijk bloed uit de mond sijpelen. Maar de bloederige effecten die je in actiefilms en -series ziet, zijn vooral bedoeld om de boel dramatisch neer te zetten en zijn zelden realistisch.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2024.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Image Source/Getty Images