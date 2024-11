Worden er bij volle maan meer baby’s geboren?

Er hangt nogal wat mystiek rondom de maan, zeker een volle. Die zou er zelfs voor zorgen dat er meer baby’s worden geboren.

Dat zit zo: de zwaartekracht van de maan is sterk genoeg om eb en vloed in de oceanen te veroorzaken. Op die manier kan de natuurlijke satelliet ook invloed uitoefenen op het vruchtwater waardoor de vliezen eerder breken, is de gedachte.

Lees ook:

Geen verband

Maar als je de wetenschap erbij betrekt, valt dit verhaal al snel door de mand. De kracht waarmee de maan aan de aarde trekt, heeft namelijk te maken met de afstand tot de aarde en niet met de maancyclus. Een nieuwe maan ‘trekt’ even hard als een volle maan. Geen wonder dus dat onderzoekers nooit een verband hebben kunnen vinden.

Patronen zoeken

De mythe is ontstaan doordat we de neiging hebben patronen te zoeken en verbanden tussen gebeurtenissen te leggen, zelfs als die er niet zijn. De verschijningsvorm van de maan verandert zo langzaam dat het lijkt alsof het enkele nachten achter elkaar volle maan is. En dan valt zo’n volle maan ook nog eens extra op. Wordt er dan een baby geboren, dan wordt je overtuiging al snel bevestigd. Misschien helpt het ook mee dat de meeste baby’s ’s nachts worden geboren. Dat is dan weer wél bewezen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6-7/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Megiordano_Photography/iStock/Getty Images