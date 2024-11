Waarom zitten mensen vaak met hun benen gekruist?

Als je tijdens een verjaardag, vergadering of andere bijeenkomst zo eens langs de aanwezigen kijkt, valt één ding al snel op: veel mensen zitten met hun benen gekruist. Vrouwen slaan vaak hun benen over elkaar, terwijl veel mannen een been op hun knie leggen of met gekruiste enkels zitten. Waarom doen we dat?

Voor een deel is dat aangeleerd gedrag. We vinden het in onze cultuur nu eenmaal netter als iemand met de knieën en voeten naast elkaar zit, of juist met de benen over elkaar. Helemaal bij vrouwen met een rok of jurk natuurlijk.

Lees ook:

Comfortabel en relaxt

Maar benenkruisen is vooral een comfortabele gewoonte. Volgens Chris Snijders, emeritus hoogleraar medische technologie, zoekt je lichaam in zithouding automatisch een stand op waarbij de spieren het meest ontspannen zijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat als je je benen over elkaar gooit, je automatisch de spieren aan de achterkant van je heupen op spanning zet. Dat zorgt voor meer stabiliteit in het bekken, waardoor je rechtop kunt blijven zitten zonder je buik- en onderrugspieren al te zwaar aan het werk te zetten. Lekker relaxt dus.

Er is nog weleens discussie over het al dan niet ontstaan van spataderen, hoge bloeddruk of een teruggang van de zaadkwaliteit bij mannen in deze zithouding. Maar dat valt in de praktijk reuze mee, zeggen experts. Als je maar regelmatig van houding verandert. Het zitten zelf is waarschijnlijk schadelijker voor je dan het benenkruisen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6-7/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Morsa Images/Getty Images