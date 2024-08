Is het slecht om elke dag je haar te wassen?

Je hebt vast weleens gehoord dat het slecht is om elke dag je haar te wassen met shampoo. Maar klopt dat wel?

Tijdens het wassen verwijdert de shampoo stof, huidschilfertjes, zweet en haarverzorgingsproducten uit je haar en van je hoofdhuid. Het spul zorgt er ook voor dat je van die vette slierten afkomt. Op zich fijn, maar de olieachtige substantie (talg) heeft ook een functie: die zorgt ervoor dat je hoofdhuid en haren niet te droog worden. Wat is dan wijsheid?

Veel of weinig talgproductie

Marjolein Leenarts, dermatoloog in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, legt uit: “Heb je een hoge talgproductie en dus snel vet haar – zoals pubers – dan zou je je haar vrijwel elke dag moeten wassen voor een frisse look. Zeker als je niet bent gezegend met een volle haardos zal je haar snel vettig worden. Er zijn simpelweg minder haren om de talg op te nemen.

En ook als je haarproducten als gel, haarlak of wax gebruikt, is het beter om vaak je haar te wassen.” Ze vervolgt: “Heb je weinig talgproductie en dus een erg droge hoofdhuid, dan zou een of twee keer per week wassen genoeg moeten zijn. Dat geldt ook als je pluizig haar, kroes of krullen hebt; die voorkomen dat het talg zich over je haren verspreidt.”

Na wassen eerder vet haar?

Hoe vaak het nodig is je haren te wassen, is dus erg persoonlijk. Maar wat als je regelmatig sport en dus zweet? Leenarts: “Je hoeft echt niet elke keer je haren te wassen na een sportsessie. Vind je het fris om het zweet weg te spoelen? Dan kun je dat natuurlijk ook gewoon met alleen water doen. Of gebruik een milde shampoo.”

Je hoeft overigens ook niet bang te zijn dat je haar ‘went’ aan vaak wassen en daardoor extra snel vet wordt. Dat is een mythe.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2024.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Antonio Hugo Photo