Zomerse wijsheden: je haren groeien sneller in de zomer

Haargoeroes die claimen dat de bos haar op je hoofd een boost krijgt in de zomer: is dat prietpraat of heeft het een wetenschappelijke basis?

Millimeterwerk

Wat deze kwestie lastig maakt, is dat er niet veel onderzoeken zijn gedaan naar haargroei in de zomer. Het is moeilijk om alleen het effect van de zomer te meten. Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op haargroei, zoals je genen, je hormoonniveaus, je voedingspatroon of je leeftijd. Toch is de wetenschappelijke consensus dat haar inderdaad sneller groeit in de zomer.

Maar verwacht geen wonderen. Gemiddeld groeien haren ongeveer een centimeter per maand; in de zomer is dat naar schatting maximaal 10 tot 15 procent meer. Het is dus millimeterwerk.

Snellere stofwisseling geeft snellere haargroei

Waarom haar sneller groeit in de zomermaanden, is door het gebrek aan onderzoek een beetje gissen, zegt Hans van Montfort, arts en onderzoeker bij Brightlands Maastricht Health Campus. “Maar het heeft in elk geval te maken met een versnelde stofwisseling.” Die wordt deels veroorzaakt doordat mensen in de zomer meer buiten zijn en daardoor extra vitamine D aanmaken. “Cellen in haarzakjes groeien relatief snel. Een toegenomen stofwisseling zul je daardoor ook vrij snel terugzien in de haargroei.” Om diezelfde reden uiten sommige aandoeningen, zoals een onregelmatige schildklierwerking, zich ook als eerste in het haar.

Meer bloed naar haarzakjes?

Er is nog een mogelijke verklaring. Door de hogere temperaturen in de zomer verwijden bloedvaten en bewegen die richting de huidoppervlakte. Handig, want daardoor kun je je lichaamswarmte beter kwijt. Het zou er volgens Van Montfort misschien ook voor kunnen zorgen dat haarzakjes meer bloed tot hun beschikking hebben en daarmee ook meer zuurstof en voedingsstoffen. Haren zouden daardoor iets sneller kunnen groeien. Maar Erwin Plinck van de Haarkliniek Rotterdam is sceptisch over deze theorie: “Haarzakjes zijn sowieso al goed doorbloed. Ik denk niet dat extra bloed de haargroei zal beïnvloeden.”

