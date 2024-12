Is er een betekenisverschil tussen halfvol en halfleeg?

Hangt de keuze tussen halfvol en halfleeg zoals vaak wordt geopperd alleen af van een positieve of negatieve kijk op de wereld?

Nee, er blijkt wel degelijk een verborgen betekenisverschil tussen de twee woorden te zijn. Nederlandse onderzoekers hebben dit aangetoond met een grappig experiment. Proefpersonen kregen twee glazen: het ene was gevuld met water, het andere leeg. Ze moesten de helft van het water in het lege glas schenken.

Een groep deelnemers kreeg vervolgens de opdracht: ‘Geef het halfvolle glas aan de onderzoeker’. 84 procent van deze mensen gaf het glas dat zojuist nog leeg was. Van de groep met als opdracht: ‘Geef het halflege glas terug’ gaf een meerderheid van 60 procent het eerder nog volle glas terug. De woorden hebben dus een richting: halfvol gebruik je als je glas eerst leeg was en nu voller, halfleeg gebruik je als er juist minder vloeistof in zit dan eerder.

Mooi voorbeeld

Of je kiest voor halfleeg of halfvol heeft dus niet alleen met je al dan niet optimistische karakter te maken. Cabaretier Silvester Zwaneveld illustreert dat in zijn show Regels zijn regels heel mooi met een voorbeeld: als je kelder half onder water staat, zou zelfs de grootste zwartkijker nooit zeggen: “Mijn kelder is halfleeg gelopen!”



Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2024.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Fidelis Simanjuntak/Getty Images