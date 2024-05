Helpen vitaminepillen tegen griep?

Volgens drogisten en influencers zouden vitaminepillen je beschermen tegen de griep en andere ongemakken. Maar klopt dat wel?

Niets zo vervelend als een fikse verkoudheid, een beginnend griepje of een keelontsteking. Wat zou het fijn zijn als we een pilletje of poeder hadden tegen deze ongemakken. Het lastige is dat we in geval van griep of verkoudheid met virussen te maken hebben en die laten zich niet met antibiotica terugdringen. Aangemoedigd door mooie aanbiedingen van de drogist en overtuigende teksten van influencers op social media grijpen we daarom massaal naar vitaminepillen en andere supplementen.

Geen wetenschappelijk bewijs

Alleen: “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat die middeltjes ervoor zorgen dat je minder snel ziek wordt”, zegt Renger Witkamp, hoogleraar voeding en gezondheid aan Wageningen University & Research. “Alleen van vitamine C is bewezen dat het zou kunnen helpen de periode van ziek-zijn iets te verkorten. Vitamine C zorgt er onder andere voor dat cellen van het immuunsysteem hun werk goed doen.”

Zink helpt wel?

Daarnaast zijn er enkele studies die uitwijzen dat zink ervoor kan zorgen dat je eerder van het gesnotter af bent. Toch wordt ook daaraan getwijfeld. Recent hebben Finse onderzoekers namelijk ontdekt dat proefpersonen die zuigtabletten met zink gebruiken helemaal niet sneller van hun verkoudheid herstellen. Bovendien kan een te hoge dosis schadelijk zijn.

En vitamine D dan?

Verder staat vitamine D vaak in de schijnwerpers als het gaat om weerstand, maar die kan een griep of verkoudheid niet voorkomen of verminderen. Alleen als je een tekort hebt, zou het je weerstand extra kunnen ondersteunen. Witkamp: “Ook van andere veel gepromote supplementen, zoals Echinacea of probiotica, zijn de effecten op griep en verkoudheid niet wetenschappelijk bewezen.”

