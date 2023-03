Hoe noem je een mannelijke secretaresse?

In het Nederlands hebben namen van beroepen vaak een mannelijke en een vrouwelijke variant. Denk maar aan leraar en lerares, of schrijver en schrijfster. Hoe zit dat bij secretaresse?

Het duo secretaris en secretaresse vormt een uitzondering. In dit geval gaat het niet om een genderverschil, maar om twee verschillende functies. Een secretaris is een bestuurslid dat onder andere verantwoordelijk is voor het notuleren bij vergaderingen, terwijl we met secretaresse iemand bedoelen die de administratie doet en de agenda beheert.

De termen zijn ooit wel ontstaan als de m/v-varianten van een en hetzelfde beroep. De taken van een secretaris of -esse omvatten toen nog het schrijven van brieven en belangrijke stukken. Mannen oefenden deze functie vaak uit bij instanties, bijvoorbeeld lokale overheden, en vrouwen eerder voor personen, als een soort assistent van een directeur of politicus. Zo groeiden de takenpakketten uit elkaar en ontstonden twee verschillende beroepen, elk met een eigen verwachting over het gender van de beoefenaar. Secretaris is dus geen geschikt mannelijk equivalent van secretaresse meer. In plaats daarvan kun je gaan voor ‘secretariaatsmedewerker’, of voor het genderneutrale alternatief officemanager (als je tenminste geen bezwaar hebt tegen een Engels leenwoord). En vergeet vooral niet een bloemetje te sturen op secretariaatsmedewerk(st)ersdag!

