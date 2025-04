Hoe werken bloedverdunners?

“Mijn vader is hartpatiënt en gebruikt al jaren dagelijks een portie pillen, waaronder bloedverdunners”, mailt een lezer. “Wat ik me afvraag: hoe verdunnen die het bloed en waarom is dat nodig?”

Allereerst: de naam ‘bloedverdunner’ is misleidend, want bloedverdunners verdunnen je bloed niet. Het zijn medicijnen die de vorming van bloedstolsels helpen voorkomen. Dat is belangrijk voor mensen met een verhoogd risico op trombose, een beroerte, hartaanval of longembolie – aandoeningen die allemaal worden veroorzaakt door bloedpropjes.

Er zijn verschillende manieren waarop bloedverdunners werken. Sommige, zoals aspirine, remmen de samenklontering van bloedplaatjes en voorkomen zo de vorming van bloedstolsels. Andere medicijnen vertragen of voorkomen de stolling van het bloed door de benodigde stofjes te blokkeren en omzettingsprocessen te remmen.

Lees ook:

Alcohol versterkt het effect van bloedverdunners

Bloedverdunners verkleinen niet alleen de kans op bloedpropjes, ze remmen ook de vorming van korstjes – eveneens stolseltjes – op een wond. Mensen die bloedverdunners gebruiken, bloeden daardoor langer als ze een wond hebben. Dat komt dus niet doordat hun bloed ‘dunner’ is, maar doordat hun stollingsproces is verstoord.

Als je alcohol hebt gebruikt en je loopt een verwonding op, bloed je ook iets meer en langer. Werkt alcohol dan hetzelfde als een bloedverdunner? Nee. Alcohol zorgt ervoor dat je bloedvaten zich verwijden. Hierdoor stroomt bloed makkelijker weg. Doordat alcohol het effect van bloedverdunners versterkt, kun je ze beter niet combineren.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Aleksandr Zubkov/Getty Images