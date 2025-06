Hoe werkt een ruisonderdrukkende koptelefoon?

Moderne koptelefoons hebben vaak ruisonderdrukking, waarbij je met een druk op de knop herrie van buitenaf kunt uitschakelen. Hoe werkt zo’n systeem eigenlijk?

Een koptelefoon met ruisonderdrukking is uitgerust met verborgen microfoons, die het omgevingsgeluid vastleggen en voor je analyseren. Daarbij wordt gezocht naar constante geluiden die op een uniforme frequentie worden afgespeeld. Zit je in een vliegtuig en wordt de lage frequentie van de motor opgevangen? Dan zendt de koptelefoon een geluidsgolf in tegenfase hiervan uit. Die doet het geluid van de vliegtuigmotor teniet, waardoor dat minder goed te horen is. Je kunt dit vergelijken met twee watergolven die tegen elkaar botsen: doordat het water van beide de andere kant op duwt, komt de stroming stil te liggen.

Die werking is ook de reden dat continue geluiden wel worden weg gefilterd, maar je pratende buurman in de trein niet volledig. Om dat geluid te blokkeren, zou voor elke klank uit iemands mond een geluidsgolf moeten worden afgespeeld, op het exacte moment waarop een woord wordt uitgesproken. En zó geavanceerd is de technologie nog niet.

Lees ook:

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: Solstock/Getty Images