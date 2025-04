Hoe maken muntenschuivers op de kermis winst?

In speelhallen en op kermissen kom je vaak coinpushers tegen: van die machines waar je een munt in kunt gooien, waarna een soort schuif de munten in de automaat een gleuf in duwt. Het lijkt best makkelijk om tijdens het spelen wat muntjes van de tafel te duwen. Hoe zorgen de makers ervoor dat ze toch winst maken en jij niet elk potje wint?

Een coinpusher duwt munten naar beneden, maar niet elke gevallen munt gaat naar jou: alleen het geld dat in het midden naar beneden valt, wordt aan je uitbetaald. Aan de zijkanten zitten twee gleuven waar het geld ook in terecht kan komen, waarna het in een geheime bak binnen in de machine valt. Alles wat hierin zit, is feitelijk de winst van de eigenaar.

De grootte van deze zijgleuven kan bij machines worden aangepast. Hoe groter het gat, hoe meer winst naar de uitbater gaat en hoe minder vaak de speler wint. Bij de standaardinstelling gaat ongeveer de helft van het ingeworpen geld naar de eigenaar en de andere helft naar de spelers. Zijn de zijopeningen groter, dan krijgen spelers bijvoorbeeld maar zo’n 25 procent van het geld. Daarmee maakt de machine altijd winst. Fabrikanten kunnen dat winstpercentage nog verder veranderen door de bak met munten aan de zijkanten schuin te laten lopen, waardoor de munten sneller de zijgleuven in glijden.

Geruchten

Er zijn hardnekkige geruchten over fabrikanten die de winstkans van spelers proberen te verkleinen door bijvoorbeeld magneten vlak bij de sleuf in het midden te plaatsen, waardoor munten minder makkelijk voor spelers naar beneden vallen. Die verhalen zijn lastig te verifiëren en ook niet heel waarschijnlijk: zolang de machines een deel van de munten naar de bak van de eigenaar duwen, maakt die immers hoe dan ook winst.

