Waarom hebben printers bijna altijd kuren?

Je computer, je telefoon en je andere gadgets zijn allemaal met de jaren geavanceerder geworden, maar dikke kans dat je printer qua ontwikkeling stil lijkt te staan. Doorgaans is het nog net zo’n soort machine als je twintig jaar geleden al gebruikte om documenten af te drukken, die nog steeds wordt geteisterd door dezelfde verbindingsproblemen en papierstoringen.

Dat heeft voor een groot deel te maken met het verdienmodel van printerbedrijven. Die verdienen geen geld aan de verkoop van printers. Sterker nog: in veel gevallen maken ze zelfs verlies op jouw aanschaf. Voor drie tientjes koop je er vaak al een, wat voor de geboden technologie eigenlijk te goedkoop is. Om te zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk geld verdienen, verkopen ze je daarom een printer zonder al te veel toeters en bellen. Door oude hardware te verkopen, drukken ze de kosten nog verder.

Het echte verdienmodel van printers

Het echte verdienmodel zit in de toner- en inktcartridges, die flink veel geld kosten. Daarom werkt jouw printer vaak alleen met cartridges van de fabrikant. Op die manier weet die zeker dat hij zijn investering terugverdient.

Daarnaast zorgt de aard van het apparaat wat sneller voor problemen. Je printer is een mechanische constructie, vol bewegende onderdelen, natte inkt en doorrollend papier. Die gaat na veel draaiuren uiteindelijk kapot, net zoals de motor van je auto mettertijd kuren zal krijgen. Bij een smartphone heb je daar minder last van doordat de hardware daarin digitaal is en dus netjes stilzit in de behuizing.

